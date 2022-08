Luis Gracia prepara toma de protesta para el próximo gobierno en Nuevo Ideal

NUEVO IDEAL, Dgo. (OEM).- El alcalde electo Francisco Luis Gracia Márquez prepara la toma de protesta al cargo de presidente municipal y también el equipo que trabajará en la administración de gobierno municipal 2022 -2025.

Entrevistado en la oficina de trabajo que ocupa, frente al salón ejidal Nuevo Ideal, adelanta que la ceremonia de toma de protesta será en el auditorio municipal el día 31 de agosto, a las 11 horas, a la cual todo el pueblo nuevoidealense está cordialmente invitado.

Te recomendamos: Presentan tercer informe de Gobierno en Gómez Palacio

Responde que ya tiene contemplada la propuesta que se hará al cabildo 2022 -2025 para las carteras de secretario, tesorero, contralor y juez administrativo. He tenido dos pláticas con los concejales electos y manifiestan estar en la mejor disposición de poder trabajar para nuestro municipio y lo haremos con gran responsabilidad, menciona.

Se miran con mucho ánimo, me da gusto que son varios jóvenes, eso es bueno, que haya juventud dentro de la política, eso es bueno, que haya la intención de participar y ahorita esperar al día primero para la primera sesión de cabildo para poder decidir con los mejores perfiles para el bien de todos. La sesión iniciará a las 10.00 horas del día 1 de septiembre.

¿Están definidos los espacios para el resto de las direcciones y áreas?

Las direcciones y áreas como Obras Públicas, Servicios Generales, OOANI, que son las más importantes, la Casa de la Cultura y la dirección del DIF ya están definidos los nombres, responde.

Ahí estarán, están contemplados, se les dará nombramiento el día primero de septiembre y son Juan Güereca en Obras Públicas; Adán Carrasco en Servicios Públicos; En Deporte estará Alan Valenzuela; en Casa de la Cultura la maestra Karen Díaz; la dirección del DIF estará a cargo de la maestra Micaela Barragán Rivas, destaca.

“A la ciudadanía nuevoidealense le digo que vamos a realizar las cosas de la mejor manera, tendrán un gobierno abierto, un gran amigo, una persona que verá por los intereses del pueblo, que trabajará de la mano, que lo que le corresponde al pueblo será del pueblo; los recursos que lleguen serán para el pueblo. Trabajaremos de la mano, primeramente Dios”.

¿Cuál es su relación con Gerardo Galaviz?

La relación con Gerardo Galaviz Martínez es buena, hasta el último día de su mandato municipal mi respeto como presidente municipal, le deseo que siga apoyándonos como diputado local, que siga, que no se vaya a olvidar de Nuevo Ideal, que nos siga gestionando por ahí lo que vea conveniente para beneficio del municipio 39. Como él lo ha dicho, él aquí sembró y dejó una semilla para seguir cosechando.

Municipios Rinde segundo informe la alcaldesa de Rodeo

¿Por qué no acudió a la ceremonia del tercer informe de gobierno del alcalde Galaviz?

"No fui al tercer informe del alcalde Gerardo Galaviz porque no fui invitado; la invitación nunca me llegó, pero no pasa nada; de haber llegado hubiese acudido, me gusta atender las invitaciones y mayormente algo tan importante que se tenía que ver y darse cuenta de lo que hay o no hay", agrego que de haber sido invitado habría acudido, afortunadamente no fue así.