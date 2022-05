Luis Gracia recibe respaldo en Guatimapé, Nuevo Ideal

NUEVO IDEAL, Dgo. (OEM).- Excelente respuesta recibió Luis Gracia, candidato a la presidencia municipal de Nuevo Ideal por la coalición "Juntos Hacemos Historia", en su encuentro con habitantes del poblado Guatimapé.

El abanderado del partido de la Cuarta Transformación, fue recibido con aplausos y ovaciones, por la gente que mostró su apoyo hacia el proyecto de la transformación en Nuevo Ideal por el partido Morena.

El presidente del comisariado ejidal, Gerardo Camargo Enríquez, así como el juez de Cuartel Martin Cadena, le dieron la bienvenida al candidato morenista.

Luis gracia, habló ante los presente, comprometiéndose a gestionar todo el recurso posible para realizar más infraestructura en la comunidad, así como a mejorar el sistema de salud, hizo el compromiso de no mentir, no robar y no traiciona la confianza de todos los presentes, ya que es hombre de palabra y que él, mejor que nadie sabe las carencias por la que las familias pasan, pero con la firme convicción de que el trabajo y con las mejores herramientas, se puede salir adelante.

Finalizó su mensaje pidiendo el voto masivo por el proyecto de Morena, donde la gente le aseguro que la fórmula perfecta es y será Marina Vitela, en la gubernatura y Luis Gracia en el gobierno municipal de Nuevo Ideal.