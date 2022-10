Maestra denuncia acoso laboral y sexual en telesecundaria de Lerdo

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-Por señalar al director Isidro "N" de la Telesecundaria número 268 en Lerdo, quien ya fue removido, la maestra Norma Santillana resultó ser victima también de acoso sexual y laboral por parte de Octavio "N".

Luego de que la profesora Norma Santillana hizo las acusaciones ante sus superiores en la Laguna como en la ciudad de Durango, lo único que se ha tenido es que han tomado represalias en su contra, por lo que, padres de familia al ver la injusticia que se está cometiendo, decidieron tomar las instalaciones de la escuela ubicada en el ejido 21 de Marzo en este municipio lagunero.

Incluso colocaron pancartas exigiendo que destituyan al actual director Octavio "N", quien con frecuencia llega con aliento alcohólico a laborar, además al parecer es pariente de Isidro Castañeda quien tras ser señalado como acosador sexual de la maestra Norma, sólo fue removido a una escuela de Cuencamé, pero hay contubernio entre los docentes, ya que el acoso se ha intensificado.

Se dio aviso en la oficina del Sistema de Telesecundaria en la laguna, por lo que acudió el jefe de jurídico, Tomás Aspland, quien les prometió que se iba a actuar implementando “piso parejo para todos”, pero a la fecha no ha hecho nada.

“Lamento que en vez de investigar y sancionar las malas conductas del ex director y el actual director de la telesecundaria, lo que hicieron fue que el jefe de jurídico del sistema de telesecundarias en la capital del Estado, Horacio Palencia Meza, le enviara un oficio citándola en las oficinas centrales de Durango”, dijo.

Según dicho oficio dice, “profesora Norma Santillana, el motivo de su citatorio obedece a diversos reportes realizados hacia su persona por parte del director Octavio "N", quien la pone a disposición”, sin embargo, agregó, “No dice algún motivo específico y eso me lo entregaron el martes por la tarde para que me presentara en Durango el miércoles por la mañana”.

Explicó que Horacio Palencia le dio tres opciones, "la primera era cesarme del cargo, la segunda es que me tomara 6 meses sin goce de sueldo y me dijo", “Tomate esos meses para que reflexiones, porque andas mal de tu cabeza”, y la tercera según el sindicato que me dieran lo que llaman ‘punta de cadena’, quiere decir que me enviarían a la sierra, lo cual no se me hace justo lo que me están haciendo”.

La misma profesora explicó que desde el 21 de marzo del 2019 que llegó a dicha telesecundaria, comenzó el acoso laboral y sexual por parte del entonces director Isidro "N" del cual se lo hizo del conocimiento a finales de ese año a la supervisora Alma Margarita Limones sobre el acoso del cual era objeto.

Incluso dijo, “Le mostré a la supervisora las llamadas, mensajes a altas horas de la noche, regalos, me decía piropos e invitaciones a salir, pero además me mandaba a comprar material que se requiere para la escuela, pero muy tarde, lo cual costeaba y batallaba para que me repusieran el dinero, de todo ello lo supo la supervisora y sólo prometió que platicaría con el entonces director Isidro”.

Días después la supervisora me citó en su oficina y me comentó que el maestro Isidro aceptó su responsabilidad de sus acciones que realizaba, comprometiéndose en no volver a incurrir en las mismas prácticas.

Pero en el mes de marzo del año 2020 se suspendieron las clases por la pandemia, pero en el 2021 regresamos a las aulas, por lo que, el director Isidro comenzó a cargarme el trabajo y no me dio las llaves del aula que me asignaron, de ahí que diariamente tenía que ir a pedirle las llaves, situación que fue muy tensa.

Cabe mencionar–dijo- que mis compañeros maestros atendían 9 alumnos, 4 alumnos y el que más, eran 12 alumnos, pero a mi persona, me asignaron 37 alumnos diariamente, la carga de trabajo lo hizo el entonces director Isidro en represalia por hacerle del conocimiento de lo que sucedía a la supervisora Alma Margarita Limones.

Pero sólo cambiaron al director Isidro hacia otra escuela en Cuencamé y al llegar uno nuevo de nombre Octavio "N", desde el pasado 29 de agosto del presente año, la situación fue peor, el acoso fue más insistente, de ahí que se dio nuevamente aviso a la oficina del sistema estatal de telesecunadarias en Gómez Palacio, pero no han hecho nada y ahora me pusieron a disposición, de ahí que hace público tal situación y pide que alguna autoridad tome cartas en el asunto, ya que es una injusticia lo que están haciendo.













Padres de familia e integrantes de la mesa directiva, exigen la destitución del director Octavio "N" de la Telesecundaria número 268 ubicada en el ejido 21 de Marzo y que el maestro Isidro "N", saque las manos y que también lo destituyan de donde esté, pues una persona que no tiene ética, ni respeto va a equivocarse en cualquier parte.

Entrevistadas algunas madres que se reunieron la mañana del domingo para apoyar a la maestra Norma Santillana dijeron llamarse, Brenda Azucena Moreno Cortéz, Virginia Valenzuela, Álvaro Martínez Hernández, José Talavera, María Guadalupe, Antonio Rodríguez, Claudia García y Zulema García quien es la presidenta de la mesa directiva de padres de familia.

Afuera de la telesecundaria en mención, las madres y padres de familia reunidos, pidieron la destitución del director Octavio "N" a quien señalan de que acosa a la maestra norma, pero también ha llega a trabajar con aliento alcohólico.

Una de las madres de nombre Brenda Cortés en tono molesto comentó que al director Octavio deben destituirlo porque así como ha estado expuesta al acoso sexual la maestra Norma Santillana, también están en riesgo para todos los alumnos, pues no necesariamente puede ser una mujer, sino también los jóvenes varones, pues una persona que no tiene ética, ni respeto va a equivocarse en cualquier parte.

“Queremos que quiten al director y a una maestra de nombre Rocío Barrientos, pues a ambos se les ve en el ejido que andan tomando siendo un mal ejemplo para los alumnos, así también que el maestro Isidro se le investigue, al igual que a Octavio "N”", comentaron.

Pero a la vez exigieron que reinstales a la maestra Norma Santillana, debido a que es un buen ejemplo para los alumnos y también para la comunidad, ya que se conduce con respeto.

Los padres de familia manifestaron en tono molesto que las autoridades educativas deben tomar cartas en el asunto, pues si un director acosa sexualmente a una maestra que es algo muy grave, seguramente habrá riesgo entre los alumnos, ya sean hombre o mujeres y lo único que exigimos es que se tomen cartas en el asunto antes de que otra cosa suceda.