Marina Vitela solicitará licencia para separarse del cargo de alcaldesa de Gomez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-La presidenta municipal Marina Vitela Rodríguez dio a conocer que en dos semanas solicitará licencia para separarse del cargo, a fin de comenzar a visitar a la militancia del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La alcaldesa de Gómez Palacio dio a conocer tal información durante la tarde del martes tras presentar el plan de Desarrollo Urbano 20/40 para el municipio, sin embargo no especificó el día exacto en que solicitará la licencia al Cabildo para separarse del cargo y poder realizar las actividades partidistas libremente.

Comentó que solicitará el permiso para separarse del cargo por un periodo temporal y poder trabajar en libertad en el tema interno del partido, aunque dijo que esperará los tiempos correctos para tomar una decisión definitiva.

Con mucha emoción, les comparto que me he registrado en el proceso interno de Morena para la selección de candidato a la gubernatura de mi querido estado de Durango. pic.twitter.com/kyRnnAkSnu — Marina Vitela (@MarinaVitelaGP) November 13, 2021

"Hoy gracias a la ley que obliga a la paridad de género, en donde el 50% de los espacios son para mujeres, se tiene mayor posibilidades de lograr espacios políticos, por ejemplo el próximo año habrá renovación de las gubernaturas en seis estados del país, por lo que, Morena contará con 3 candidatos hombres y 3 mujeres, de ahi que en Durango hay posibilidad de que entre una mujer".

Agregó que tiene mucha confianza, en el hecho de que el partido tome sus decisiones, tome sus propios parámetros y encuestas, "lo he dicho en público y en privado, respetaré la decisión y seré la primera en sumarme, si no me toca a mí, pues hoy el partido Morena requiere de unidad verdadera en los hechos, porque tenemos muchos adversarios al exterior que están muy contentos de que nosotros pudiéramos pelearnos al interior, pero estos adversarios provocan inclusive el enfrentamiento o confrontamiento entre algunos para poder generar de manera estratégica la división".

Pero la tarea más importante es lo que ha hecho el líder nacional -al referirse al presidente Andres Manuel López Obrador- y lo ha hecho muy bien en una política social sin precedentes, donde hoy más que nunca es cuando más lo necesite la gente y atribuyendo a los excesos que han tenido en el pasado los diferentes actores y diferentes partidos, tenemos posibilidades de llegar a un buen momento y esperaré con paciencia y seré muy respetuosa de las definiciones, pero seré muy congruente en pedir licencia para poder platicar con la militancia al interior del partido.

Respecto a la suplente comentó que cuentan con varias opciones que le da la Ley, de ahí que bajo el marco legal estarán tomando una decisión.

Cabe mencionar que la suplente de Marina Vitela es Anabelle Gutiérrez actual secretaria particular, aunque también existe la posibilidad de que el Congreso del Estado pueda designar otra opción que bien pudiera ser la diputada local del distrito 11 local Ofelia Rentería.