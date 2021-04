Más de 40 toneladas de basura se generaron en Semana Santa en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO ( OEM).- Los días miércoles, jueves y viernes de la Semana Santa, se generaron más de 40 toneladas de basura en la cabecera municipal de Guadalupe Victoria, Durango, así como una cantidad similar en las localidades.

El pasado sábado los trabajadores del Departamento de Limpia del Gobierno municipal regresaron a laborar después dos días de descanso, y tuvieron que levantar poco más de 40 toneladas de basura que generaron las familias de la cabecera, encontrando la mayoría de las esquinas donde la ciudadanía acostumbra dejar la basura, completamente desbordadas, ya que la comunidad no atiende la recomendación de no sacar basura los días que no habrá servicio de limpia.

Manuel Rocha, titular de Servicios Públicos Municipales, comentó como ejemplo, que si cada camión da dos vueltas al tiradero al día este Sábado Santo realizó hasta cinco vueltas debido a la gran cantidad de desperdicio domiciliario y comercial.

Los trabajadores de limpia señalaron que en las comunidades más grandes del municipio como Antonio Amaro, Ignacio Allende e Ignacio Ramírez, la cantidad de basura fue muy similar a la cabecera, con la diferencia que un gran porcentaje de ciudadanos no sacan la basura a la calle hasta que va a pasar el camión, lo que no sucede en la cabecera, ahí la gente llena las esquinas de basura a pesar de saber que no habrá servicio de recolección.

La mayoría de los contenedores de basura instalados por el Gobierno municipal, fueron saturados por la basura que la ciudadanía sacó el jueves y viernes santo, esto a pesar de haberle solicitado a la comunidad no hacerlo hasta el sábado por la mañana, pero lamentablemente no se tiene la comprensión ciudadana a este problema de la basura en las calles de Guadalupe Victoria, reconocieron los entrevistados.