GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -La asociación denominada Salvando Mascotas de esta cabecera municipal, tiene hasta el momento mas de 75 cachorros en adopción, mismos que han llegado de diferentes maneras y formas, pero todos están bajo cuidado veterinario y listos para que una familia los adopte, cuide y quiera mucho.

Te recomendamos: Incrementan casos de maltrato animal en la ciudad de Durango

En una vista que realizo esta corresponsalía a uno de los albergues que tienen adecuados para el cuidado de los perritos, se informo que en este momento se tienen aproximadamente unos 75 animalitos, perritos todos, que están en condiciones de ser adoptados, reconociendo que para la organización Salvando Mascotas, no es anda fácil poder mantener alimentados y cuidados estos caninos, por tal motivo se continua pidiendo a la ciudadanía se unan con algún apoyo para continuar con este trabajo que es cuidar y tratar bien a un ser vivo.

Más de 75 perritos de Guadalupe Victoria en espera de ser adoptados./ Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Al ser cuestionados los cuidadores de los perritos, señalaron que el apoyo que en este momento brinda la presidencia municipal a cargo de David Ramos Zepeda, es muy importante, porque con las croquetas que proporciona cada mes, estos animalitos tienen asegurada su comida por varios días, pero no se completa para todo el mes, de ahí que se le pide a la ciudadanía continuar colaborando con esta causa, y de manera muy especial les piden que si requieren de una mascota, adopten, y no compren, estos animalitos ya tienen el cuidado medico veterinario necesario para garantizar seguridad y salud en la mascota, como en la familia que lo adopte.

Más de 75 perritos de Guadalupe Victoria en espera de ser adoptados./ Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Local Incrementan casos de maltrato animal en la ciudad de Durango

Tristemente reconocieron los encargados de cuidar y atender a los perritos, que la maldad del ser humano no tiene límites, aun se ve y de manera muy fuerte como maltratan o matan a los perritos, y en este momento se ha dado mucho el que estén poniendo veneno muy fuerte para los perritos incluso al interior de los hogares, perritos que no andan en la calle han sido envenenados por gente perversa de mente retorcida, o algunos de estos casos se cree que sean maleantes que no han podido ingresar a esos hogares a robar, por tener perritos muy bravos que cuidan bien de esas casas, los envenenan y limpian el camino para sus fechorías.