Denuncian a alumnos del Cobaed por pintar a lomito; piden que los sancionen

A través de redes sociales, Huellitas Durango A.C., asociación de rescate, protección y conservación animal y de medio ambiente, denunció que alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango (Cobaed), atacaron a un perro de la calle al pintarlo con plumones permanentes.

Indicaron que fueron estudiantes del turno matutino quienes participaron en dicho acto, sin embargo no especificaron en qué plantel ocurrió.

En su cuenta de Facebook escribieron el siguiente mensaje: "Alumnos del COBAED nos reportan que sus compañeros del turno de en la mañana atacaron a un perrito pintarrajeándolo con plumones".

Por ello solicitaron a los directivos del plantel que se sancione y concientice sobre respeto y valores a los alumnos responsables. "Sencillamente se necesita muy poquito razonamiento para saber que eso está mal. ¿Qué quieren con estas acciones? ¿Un aplauso? (Si hasta sus propios compañeros los reportan.)", se lee en su publicación.

Horas más tarde la asociación informó que tras varios intentos las marcas del plumón no se borraban, "no se pasen y resulta que fue pintarrajeado con plumón permanente !!!! no se le está quitando con agua y jabón", escribieron en una publicación a la cual adjuntaron varias fotografías.









Incrementa el maltrato animal en la ciudad de Durango

Recordar que la semana pasada el titular de la Policía Ambiental de Durango, Víctor Echeverría Alcántara, reconoció que van a en aumento los casos de maltrato animal en la ciudad capital.

Explicó que muchos casos los colocan algunas personas en azoteas, sitios inadecuados, otros en casas solas, sin comida y atención debida; considerándose todo esto como una violatorio a las normas medio ambientales.

Asimismo indicó que no todos los reportes o denuncias que reciben son verídicas, pero la mayoría si resultan ciertas y tras una verificación se hace el reporte con exhorto, incluso en caso de reincidencia llegan a levantar alguna acta contra el propietario.