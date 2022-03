Mayoría de escuelas de nivel básico han iniciado clases presenciales en Gómez Palacio

COMARCA LAGUNERA, Dgo. (OEM).- El 99% de las 1,206 escuelas que están en la región Laguna de Durango, se encuentran en buenas condiciones y se trabaja en clases presenciales, mientras que el 1% que son 8 instituciones, por diversas causas no están abiertas, mientras que en lo que va del presente año, se tiene un registro de cinco escuelas vandalizadas y robadas.

El Subsecretario de Educación en la laguna, Cuitláhuac Valdés Gutiérrez informó que la pandemia va a la baja, sin embargo, se tiene registrado que los contagios en el personal y alumnos sigue a la baja, pues se tienen contabilizados 9 alumnos y 11 entre docentes y administrativos con Covid.

Con base a lo anterior, se siguen los protocolos en todas las escuelas en donde se dan las clases presenciales, debido a que se trabaja también para evitar posibles contagios entre alumnos, docentes, administrativos y padres de familia.

Asimismo, el funcionario educativo explicó que del 99% de las escuelas en los 11 municipios que integran la región lagunera de Durango, en el 20% de ellas se trabaja en forma híbrida, es decir, de manera presencial y virtual.

A pregunta expresa, informó que en el nivel básico se tiene una matrícula de 115 mil 541 alumnos, de esta cifra, 94 mil 815 están acudiendo a las aulas para tomar clases presenciales, en tanto que alrededor de unos 19 mil estudiantes siguen en la modalidad híbrida.

Respecto al 1 % de las escuelas que no están abiertas, detalló que son unas 8 instituciones educativas, de las cuales algunas fueron vandalizadas, les robaron el cableado eléctrico, dañadas en su infraestructura, entre otras y que no se puede laborar así, hay otras que no cuentan con los insumos para realizar la limpieza y sanitización.

Mientras que algunas otras escuelas, no se tiene abiertas debido a que hay alumnos, 9 en total contagiados de Covid-19 y 11 entre personal administrativo y docentes con esta enfermedad.

Finalmente, Valdés Cuitláhuac mencionó que en lo que va del presente año, 5 escuelas han sido vandalizadas, pintarrajeadas, destruido puertas, ventanas y les han robado desde cable eléctrico, algo de la infraestructura y material didáctico, sin embargo, estamos esperando que los directores nos pasen el reporte y la copia de la denuncia que deben interponer en la vicefiscalía zona 1 Laguna.