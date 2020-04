Migrante sin seguro paga 35 mil dólares por atención ante Covid-19

LOS ÁNGELES CALIFORNIA EE.UU. (OEM). – El presidente de la organización de paisanos y quien es originario del municipio de Guadalupe Victoria en el estado de Durango, Jesús Castañeda, informo vía telefónica a matutino, que en aquel país un migrante o ciudadano americano que no cuente con el pago puntual del seguro médico, tiene que pagar 35 mil dólares si requiere ser atendido por el covid-19.

Jesús Castañeda, dijo que la gente de México, Durango y su tierra natal, Guadalupe Victoria, deberían de hacer caso de manera inmediata a las recomendaciones del gobierno, el pedirles que se queden en su casa es lo mejor que les pueden pedir, ya que ellos al estar en los Estados Unidos también están pasando momento muy difíciles tanto económicos como de salud, reconociendo que ya se han tenido casos de personas amigas y conocidas de familias mexicanas que han contraído el coronavirus, han sido hospitalizadas, algunos de ellos han perdido la batalla y sus familias ni siquiera tienen la oportunidad de volver a ver el cuerpo de su familiar, porque no puede salir de sus hogares y el gobierno se encarga de sepultarlo en una fosa común o de incinerarlos.

Foto: Cortesía | Jesús Castañeda

Reconoció que la atención en los hospitales de los Estados Unidos por supuesto que es mucho mejor que en México, pero también dijo que ya tienen informes de cómo esta calidad de los hospitales ha sido rebasada por la cantidad de personas enfermas, muchos paisanos que están en calidad de migrantes sin documentos y que por mala suerte se ven afectados por el coronavirus, sí son atendidos por los servicios de salud, no se les niega la atención, pero van corriendo un alto riesgo de que al sanar sean inmediatamente deportados, porque al estar en el hospital son detectados y registrados de manera inmediata en los sistemas de las leyes de los Estaos Unidos.

Comentó que una persona que por desidia o por no estar de acuerdo con el sistema de salud de este país, puede que no tenga un seguro médico contratado, u otros porque tienen la oportunidad de acudir con un médico particular cada vez que se pueda ofrecer, pero hoy con esta pandemia si por mala suerte se contagia y tiene que ir a un hospital, al ser registrado de manera inmediata se le solicita un pago de hasta 35 mil dólares por ser atendido, y con ninguna garantía de poder sobre vivir, porque aún no hay un medicamento para este virus, dijo, de ahí que a la distancia le solicita a la gente del Estado de Durango, a las familias, que se queden en su casa lo más posible, que salga solo quien tenga que ir por lo más necesario, pero que no arriesguen a su familia porque este virus existe, y es muy dañino, ya se ha cobrado la vida de muchas personas y entre ellos a varios mexicanos.