Municipio de Vicente Guerrero recibe segundo camión de basura

VICENTE GUERRERO DGO. (OEM).- Con el fin de continuar con el trabajo de mejorar los servicios públicos para los ciudadanos, el presidente municipal Orlando Herrera en conjunto con regidores del Ayuntamiento, realizaron la entrega de un segundo camión compactador de basura para el departamento de limpia, ya que este servicio es el de mayor demanda de la sociedad, destacó el funcionario.

Herrera Aviña aseguró que su gobierno continúa con el trabajo de la mano con la ciudadanía para que los resultados y beneficios se reflejen en el municipio, puntualizó que la entrega de un segundo camión no significa que se cuente con más recurso o no se tengan otras prioridades, si no que el trabajo con las finanzas aún son sanas actualmente con la pandemia.

Asimismo, agradeció a los regidores y al síndico, así como a la tesorería municipal, a los diferentes órdenes de gobierno, estatal y federal, por el apoyo brindado y hacer posible esta importante adquisición para el municipio con lo que se mejorará la calidad de vida de los ciudadanos.

Para concluir pidió al personal de limpia así como a la ciudadanía, que se haga buen usos de estos camiones, "cuando veníamos la recolección de basura en una camioneta ya muy malita, hoy tenemos dos camiones especiales para la recolección, pero también debemos saber cuidarlos para que sean de utilidad por más tiempo", finalizó.