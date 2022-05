Necesaria la transformación para Poanas y Durango: Armando García

VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM). -Es tiempo de un cambio verdadero, de tener un gobierno honesto cuyo único compromiso sea con el pueblo, la gente ya sabe quiénes son los que los han olvidado y ya están cansados de sus tranzas y discursos vacíos, es momento que Poanas se sume a la Transformación para tener el cambio que anhelamos, así lo aseguro Armando García candidato a la presidencia de este municipio.

Detallo al ser entrevistado en un recorrido que realizo por las calles de esta cabecera, tocando puerta por puerta, que tiene cuatro ejes principales, los cuales abarcan todo lo que la gente nos ha comentado, el primero de ellos es rescatar al campo, gestionar el programa Sembrando Vida, garantizar el abasto de agua para riego y ganado, mejorar los caminos saca cosechas, subsidios en suplemento alimenticio y fertilizantes, pero lo más urgente es mejorar el esquema de comercialización para que puedan vender sus productos a un precio justo, dijo.

Como segundo eje, señalo que sin duda es impulsar los apoyos sociales, que lleguen a quien los necesita, a los niños, adolescentes con becas deportivas y académicas, a jóvenes con becas para estudio o capacitación para trabajo; a los adultos mayores y personas con discapacidad, garantizar que tengan su apoyo y atención médica de calidad para que vivan una vida tranquila y en bienestar.

En materia económica, Armando García propone un proyecto integral de largo plazo, impulsar el turismo hacía los paisajes y edificios históricos para que se active la economía local, ayudar a los taxistas que son parte fundamental como medios de transporte, buscar la instalación de estaciones de autobús para que más gente pueda visitarnos, diversificar nuestra economía apoyando a los emprendedores, artesanos y agricultores con créditos a la palabra y mejorar la calidad en el servicio.

Para finalizar, el candidato comento que su última propuesta es de las más importantes, porque es No mentir, no robar y no traicionar a la gente de Poanas, “somos la opción que representa un cambio verdadero, porque la gente tiene bien ubicados a los que ya han tenido la confianza y demostraron que sus intereses son distintos al bienestar social y eso se tiene que acabar para llevar a Poanas a la grandeza, si nadie roba el dinero alcanza para mejorar la calidad de vida de Poanas”, dijo.