Necesaria presencia de jornaleros

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Es necesaria la presencia de jornaleros agrícolas para una buena cosecha de manzana y el mercado tiene sus tiempos; representa empleo y también con la situación actual debe ser compromiso para los fruticultores realizar los protocolos de salud por la pandemia del Covid-19 que se vive.

Al respecto, el productor Alfonso García Soto, presidente del Sistema Producto Manzano en el estado de Durango dijo que sería lamentable no contar con la suficiente mano de obra, que imposibilite o retarde la pizca, debido a la contingencia sanitaria que se vive, lo que representaría más pérdidas para el sector frutícola; escenario que esperamos no se presente, ya que por el desempleo que hay, el sector agrícola, que no ha dejado de trabajar y producir n alimentos, serían los jornales agrícolas la opción de trabajo.

Hizo ver que toca al productor agrícola, el estar preparado para cosechar con contingencia de salud, sea sanitizando instalaciones, tener disponibilidad de cubre bocas para el personal, gel y jabón para desinfección de manos, etc. Tomar acción en las medidas de prevención que sean necesarias.

La cosecha que tenemos como dicen a la vuelta de la esquina, a unos 30 a 40 días que inicie la pizca de la Manzana, recomendando su consumo, por su calidad, sanidad, inocuidad, y sobre todo por su inigualable sabor, que le da la zona frutícola de estado de Durango, recordando el dicho "una manzana al día, mantiene al doctor lejos" , terminó diciendo.

Por su parte, el productor de pomácea César Octavio Gallegos Gutiérrez dijo que la ausencia de jornaleros perjudicaría el avance de la pizca, mencionando un ejemplo, con las variedades tempranas, que tienen un mejor precio.

Si no se cosecha con rapidez su precio en el mercado puede bajar, puntualizó.