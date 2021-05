Necesario dar mantenimiento al cauce del río en Peñón Blanco

PEÑÓN BLANCO DGO, (OEM).- El lecho del río del municipio de Peñón Blanco, Durango, se encuentra en algunos tramos completamente cubierto de vegetación lo que representa un riesgo latente ante una posible crecida del mismo, esto al servir de represa para las aguas fluviales.

Derivado de la falta de flujo en la corriente del río, así como la falta de mantenimiento del cauce, ha sido ocupado por una gran cantidad de vegetación, alguna de considerable tamaño lo que se puede constatar en el tramo que corre por la cabecera municipal.

Mencionar que hasta el momento no ha representado un problema, dado que los años anteriores las precipitaciones pluviales no fueron abundantes, sin embargo, no se está exento de que se presente en temporada de lluvias un aguacero torrencial, lo que acarrearía problemas dadas las condiciones en que se encuentra el río para el desfogue del agua.

Por lo anterior y antes de la llegada de la temporada de lluvias, se hace necesario el mantenimiento, ya sea por parte de las autoridades de los diferentes niveles o quizá por quienes tienen a su cargo las concesiones para el aprovechamiento de los recursos como la arena, mismos que están al pendiente de que no se extraiga nada pero que tampoco hacen nada por su conservación y mantenimiento.

Destacar que la presente administración municipal realizó la reparación del andador en el tramo de la presa, mismo que durante años estuvo destruido y representaba un riesgo para transeúntes y vehículos, y que precisamente en esta parte, es una de la que se encuentra más llena de vegetación, constituyendo nuevamente riesgo para los vecinos de estas partes del río.