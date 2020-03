"No entrar en pánico y ocuparse", presidente de la CANACO-Rodeo

RODEO, DGO.(OEM).- Hablar de una contingencia como la que estamos viviendo no es para preocuparnos al grado de entrar en pánico pero si de ocuparnos, dice Verónica Iyali Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio delegación Rodeo.

Como representante de un organismo como Cámara de Comercio en el municipio de Rodeo se ha buscado el acercamiento con los comerciantes que la conforman y ha sido triste detectar el suspenso en que viven nuestros afiliados y me atrevo a decir que el comercio en general, ya que un buen número de los mismos se han visto en la necesidad de modificar sus horarios de atención, incluso algunos cerrar, menciona.

Foto: Cortesía | Verónica Iyali Pérez

Entrando en el tema de los factores que los han llevado a tomar esas decisiones se pueden mencionar varios:

El temor a un contagio de ellos, sus trabajadores y sus familias; la poca afluencia de clientes; empleados que han decidido dejar de laborar por temor o responsabilidades en casa; la falta de proveedores y materia prima para elaborar o abastecer su negocio; incluso por la responsabilidad de tener a sus hijos en casa y llevar a cabo con ellos actividades que por la situación ya no es posible en las escuelas (tareas).

"Definitivamente apoyamos y agradecemos las indicaciones que tanto el área de salud como el gobierno nos han hecho, sin embargo gran parte del comercio en este municipio es pequeña o mediana empresa por lo tanto la mayoría no están preparados económicamente hablando para una contingencia de esta magnitud y al tener compromisos que cubrir y no hablo solamente de llevar el sustento a casa si no de créditos, pagos a proveedores, pendientes nos vemos en la necesidad de mantenernos en la lucha por sacarle el mayor provecho al día a día ".

Quiero aprovechar la oportunidad para invitar a nuestros comerciantes a ser responsables en sostener lo más posible nuestros precios y con ello fomentar el consumo local, esto en busca de una protección a nuestra salud pero también a nuestra economía, destacó.

Afortunadamente han sido pocos los comercios que han cerrado puertas, quizá de manera temporal, pero ya varios han modificado horarios; simplemente La Regional, una de las tiendas más grandes de Rodeo que nos abastece los productos de primera necesidad ya ha reducido su horario casi a la mitad.

Debemos ocuparnos en hacer la tarea que nos corresponde, cuidarnos mucho pero nunca caer en pánico, puntualizó la entrevistada.