No es un delito ser migrante en Durango: Raúl Meraz

Gómez Palacio, Dgo (OEM).- Raúl Meraz, subsecretario general de Gobierno del Estado de Durango en la Región Lagunera, desmintió que haya instrucciones a concesionarios del transporte público para no brindar el servicio a los “hermanos migrantes”.

El funcionario estatal fue enfático al afirmar que no es un delito ser migrante en Durango, y que hasta el momento, ni la Guardia Nacional, ni la SEDENA u otras instancias del orden federal han girado alguna indicación.

Respecto a los taxistas, señaló; “prestan un servicio público, si alguien les hacen la parada, ellos se paran, no tienen la obligación los taxistas de tener que pedir una identificación para que se suban al transporte, lo que si sería ilícito es que ya estuvieran ellos, algún chofer con un vehículo particular del transporte público sistemáticamente movilizando migrantes que no es el caso en nuestra estado”, añadió.

Aclaró a que todo se debe hacer con orden, “que tengan cuidado los taxistas, que no se vayan a prestar a alguna conducta que pueda caer en un ilícito al hacer sistemáticamente de migrantes”, sostuvo.

Recordó que durante las reuniones de seguridad a las que acuden representantes del Mando Especial, está el 72 Batallón de Infantería, La Guardia Nacional; “invitamos periódicamente al Instituto Nacional de Migración, está la Secretaría de Seguridad Pública, las instituciones municipales de toda la región, este tema no se ha tocado en las mesas de seguridad”, aclaró.

En este mismo sentido, Meraz Ramírez, reconoció que no es un tema que les preocupe que esté ocurriendo de manera sistemática, por lo que invitan a los ‘choferes’ del transporte público a que estén al pendiente de cualquier conducta extraña y que en Durango no es un delito ser migrante.