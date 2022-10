No habrá una cosecha optima de frijol este ciclo: Rene Urenda

VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM). – Rene Urenda, quien con un documento notariado y con la firma de los eslabones correspondientes, aseguro ser el presidente del sistema producto frijol en Durango, reconoció que lamentablemente este año no habrá una cosecha optima de frijol, y hasta el momento la información oficial de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) es que el precio del grano pueda variar por encima de los 16.50 pesos, sin embargo estos datos aun no son concretos.

Comentó Rene Urenda, que en días pasados se reunió con el director de precios de garantía de Segalmex, el contador Tránsito, donde se tuvo que reconocer que no se alcanzo la meta de la siembra de las más de 200 mil hectáreas, y lo que se sembró, mucho menos de las 200 mil, y no están en condiciones optimas como para asegurar una buena cosecha este ciclo, pero de todos modos la intención es ponerse a la orden y comenzar juntos a trabajar, y sobre todo ver el precio de garantía para este ciclo primavera verano 2022.

Comentó que el director de precios de garantía le aseguro que en este momento no hay señales del posible precio del frijol para este ciclo, ya hay reuniones con Segalmex México para ver las posibilidades de poder aumentar el precio, pero son muchas otras causas las que puedan bajar el costo del frijol, pero hasta la fecha no hay aun precio piso para este ciclo.

Aseguró el presidente del sistema producto frijol en Durango que es muy validad la propuesta de hacer una marcha o un plantón en la ciudad de México, en las oficinas de Segalmex, pero también antes de exigir, se tiene que ver las otras causas para pedir un mejor precio.

"Como está el mercado, los inventarios, ver como vienen las producciones de los estados circunvecinos como lo son Chihuahua, Zacatecas, San Luis, Guanajuato, para ver como esta su producción, y así ver si se trae el volumen suficiente, ahí es donde tenemos que buscar un mejor precio para los productores, pero hablar por hablar no, da tristeza ver que unos diputados que ya se fueron, siempre hablaron de que el frijol debe de estar en 20 pesos, sí estaría bien, pero no es lo que yo quiera, hay que ver más allá, porque los intermediarios también van a buscar un mercado hacia riba, por lo tanto no podemos exigir algo que no conocemos" , detalló el entrevistado.

Reconoció al finalizar la entrevista, que el campesino merece todo el respeto y todo el apoyo de las organizaciones, de los gobiernos y de todo mundo, y por supuesto con un mejor precio, pero para eso se tiene que hacer un estudio de mercado, la oferta y la demanda como viene, se espera que este año no exista la importación de frijol extranjero y así poder jugar un poco mas para arriba con el precio a favor de los campesinos.