Rene Urenda es el presidente del sistema producto frijol en Durango

VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM). -El presidente del sistema producto frijol en el estado, sigue siendo Rene Urenda originario del municipio de Poanas, y no Rubén Ibarra Alcantar como se había señalado, Urenda cuenta con la documentación legal, así lo explico con documentos en mano.

Reconoció que efectivamente en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en la capital del Durango, "se intento hacer un cambio, pero este era completamente ilegal, ya que no hubo una convocatoria, y en la reunión deben estar presentes los 17 eslabones legales que pueden dar validez a un nombramiento no gubernamental como este, en dicha reunión solo asistieron tres, de los cuales algunos fueron engañados y se negaron a firmar, por tal motivo quien continua siendo legalmente el presidente de este organismo no gubernamental, es su servidor Rene Urenda Urenda".

Señaló Urenda para El Sol de Durango que no tiene ningún problema en ser o no el presidente del sistema, pero si con las ilegalidades, si se hubiera hecho una convocatoria debidamente reglamentada, con la asistencia de los eslabones correspondientes, y por lo tanto una toma de protesta, no había ningún problema en que fuera Rubén Ibarra u otra persona, pero si legalmente no se hicieron bien las cosas, no hay cambio.

Concluyó la entrevista, o lo que llamo aclaración a los productores de frijol, invitando a Rubén Ibarra Alcantar de la comunidad de Carillo Puerto en Guadalupe Victoria, a mostrar los documentos legales que lo amparan, “documentos que yo sí puedo mostrar, aquí los tengo y están a su disposición, si quieren hacer un cambio de este cargo, no hay problema, solo que lo hagan como marca la ley, por los motivos que marcan los mismos estatutos, bajo los reglamentos legales, no por caprichos u ocurrencias de algún funcionario”, finalizó.