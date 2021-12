No llegan recursos al campo por corrupción de funcionarios: Maribel Aguilera

EMILIANO ZAPATA Cuencamé Dgo. (OEM). –Los recursos de la federación efectivamente ya no llegan como antes en apoyo al campo, porque estos eran utilizados para enriquecer a los funcionarios o políticos corruptos, y mientras esto no cambie, no llegarán recursos federales a dependencias, sino que llegarán directo a los productores en programas sociales.

Lo anterior lo manifestó la noche de este jueves la diputada federal por Morena, Maribel Aguilera Chairez, señalando que efectivamente desde la cámara de diputados, se decidió cerrar la llave de los miles de millones de pesos que se enviaban a las dependencias en apoyo al campo, porque se comprobó que la gran mayoría servía para enriquecer a los mismos de siempre, y a la gente del campo nunca le llego nada.

Fue clara y tajante Maribel Aguilera al señalar que mientras esta situación no cambie, mientras no se logre sacar a los corruptos de los puestos en los que ahora están, no llegara dinero de la federación a esas dependencias para que sigan enriqueciendo a los políticos y funcionarios corruptos, “en los tres años de López Obrador se ha avanzado mucho, pero también falta mucho por hacer para limpiar de corruptos las dependencias y gobiernos”, recalco.

Señalo la legisladora local originaria de Guadalupe Victoria, que en el tema de salud ya se han empezado a realizar los cambios necesarios, los cuales le darán respuesta a la ciudadanía, y se han tardado porque había muchas cosas que cambiar en las leyes, mismas que los del PAN y PRI tenían para su propio beneficio, lo mismo pasa con los apoyos al campo, en Durango hay funcionarios o políticos que tienen ranchos, hasta cinco tractores, tierras e implementos agrícolas que deberían de estar en manos de los campesinos, pero todo se quedaba en unos cuantos, por eso ya no se les envía por esa vía, sino directo a la gente con los programas sociales.