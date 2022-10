"No me temblara la mano para denunciar": Adame Calderón

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Tras las irregularidades detectadas en la Secretaría de Educación del Estado (SEED) en una nómina con dos mil trabajadores que no se requieren, así como sueldos excesivos como el del exsecretario, Rubén Calderón Luján, quien devengaba 210 mil pesos mensuales, seguirán las investigaciones, así lo aseguró el titular de la dependencia, José Guillermo Adame Calderón, “no me temblará la mano para denunciar penalmente”.

Durante su visita a la Región Lagunera, se le cuestionó si los cerca de dos mil trabajadores son considerados como aviadores, “pudiera darse algunos casos de aviadores pero a mí no se me hace moralmente válido el hecho de que alguien vaya a cubrir un horario sin tener una función específica”, dijo.

Asimismo ya se dieron de baja a las primeras 11 personas, de ahí que este miércoles se encuentra en la Laguna para revisar las nóminas junto con el subsecretario de educación, Ulises Adame de León.

Explicó que se recibió una secretaría casi desecha con adeudos millonarios históricos, donde el abuso de meter gente a la nómina, entregar compensaciones ofensivas para muchos funcionarios, haber tomado dinero de rubros de trabajadores, como el dinero que se les descontaba para pagar los seguros de vida, cuotas sindicales, entre otros diferentes descuentos que se hacían vía nómina, desaparecieron y no fueron entregados a sus dueños, “esto nos obliga a iniciar con un replanteamiento de la nómina”.

Ante el cuestionamiento sobre si ya se procedió en contra de estos funcionarios, señaló que aún no, “ayer martes inicié el programa de adelgazamiento de la nómina en la ciudad de Durango. hoy iniciamos y estaremos informando las bajas que se estén realizando”, dijo.

Dijo que se desconoce a cuánto asciende el número de trabajadores que abultan la nómina, pues son cerca de 33 mil los que laboran para la SEED, para lo que se requiere un presupuesto de miles de millones de pesos, por lo que analizan los costos de la nómina para reducirla, “nos urge, porque si no, no vamos a tener dinero para cubrir las quincenas de la gente que sí trabaja, de los administrativos que sí trabajan y que ellos no tienen la culpa de los abusos que se dieron” señaló.

Afirmó que hay avances en las investigaciones, pues el abultamiento de la nómina, las compensaciones están a la vista de todo mundo, “Hay muchos problemas en el sistema educativo derivado del dinero que dispusieron para otro tipo de cosas y dejaron totalmente endeudada a la secretaría”.

Se van a interponer denuncias, pues el gobernador, Esteban Villegas Villarreal, ha solicitado no ser tapaderas de nadie ni de nada, si bien la instrucción no se trata de hacer cacería de brujas o investigar como si fueran policías, derivado de estas investigaciones auditorías si hay necesidad de realizar denuncias civiles y penales, se van a realizar.

“No se ha podido calcular la afectación económica, pero son muchos miles de millones de pesos, ya que todos los días se están detectando adeudos nuevos y se sigue con la investigación para determinar la cifra del adeudo histórico”, señaló.

Expuso que pocos ganaban cantidades fuertes de dinero al interior de la SEED, pues tan solo el secretario tenía un salario de 210 mil pesos mensuales, incluso más que el Presidente de la República.

“Tenía un salario ofensivo que atenta contra la humildad de la gente cuando un trabajador gana por semana a veces mil 500 a dos mil pesos, y esos pocos con salarios de virreyes, por eso se sigue investigando”, finalizó Adame Calderón