GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Fue muy favorable que la ahora ex candidata a la coordinación del Frente Amplio por México, Beatriz Paredes Rangel evaluó la información que se generó a través de las encuestas y simpatías en el día a día y esto trajo como consecuencia que ella reconociera y decidiera no continuar en la contienda, a fin de evitar un desgaste y sobre todo evitar riesgos a los integrantes del Comité Organizador, ya que en al menos 5 estados no habían las condiciones para realizar la contienda interna.

Así lo declaró el militante panista Oswaldo Santibáñez García, quien aclaró sobre una serie de comentarios que surgieron sobre el hecho de que no se haya realizado la elección interna el próximo domingo 3 de septiembre, esto ha traído en algunos casos, sobre todo de los adversarios, quienes sólo tratan de desprestigiar y demeritar la labor que se hizo por parte de la alianza del PRI-PAN y PRD sobre este proceso interno que ya no se realizará este domingo.

El militante panista dijo, “Quisiera puntualizar varias cosas, por un lado, los mismos ahora ex candidatos desde un principio que fueron declinando uno a uno, o abandonando la contienda interna, en algunos casos fue porque algunos no cumplieron con los requisitos de las firmas, otros con la representatividad en los distintos estados de la República, entre otras reglas que fueron establecidas por el comité organizador del Frente Amplio por México”.

No realizar la jornada interna evitará riesgos: Oswaldo Santibáñez / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

"Por lo que sólo quedaron dos contendientes, pero en lo que estoy enterado y conozco que a nivel nacional, la candidata Beatriz Paredes evaluó la información que se generó a través de las encuestas y reconoció que las cifras no le favorecían, de ahí que ella reconociera y decidiera no continuar con la contienda para evitar un desgaste y tener que mover gente, llamando por teléfono en un momento dado para que sepan las fechas".

Sin embargo, comentó que uno de los más grandes riesgos que se corría, es que una vez que ya son conoció sobre las simpatías hacia una candidata, había el riesgo, según dicho por el comité organizador, de que fueran expuestos en temas de seguridad, “A qué me refiero con esto, pues se detectó que al menos en 5 estados de la República, no había condiciones para poder instalar las casillas de votación para la jornada de votación del día domingo 3 y eso evidentemente alertaba para que se realizará una elección tranquila, que si bien es cierto la última encuesta que se presentó en días pasados ya marcaba una tendencia muy clara hacia quién se inclinaba la sociedad de qué fuera su candidata”.

Es por ello que al detectar ese riesgo que se corría, los morenitas estaban más que puestos para tratar de reventar y desprestigiar estas elecciones internas, pero al final de cuentas se optó y se acordó que en el ánimo de sumar esfuerzos para que saliera adelante la unidad plena, se diera esta unión de las candidatas y dejar como única abanderada a Xóchitl Gálvez.

Además Oswaldo Santibáñez señaló que, aunque el presidente de México decía que ya sabía quién sería, pero hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador en un principio daba por un hecho y apostaba primero que iba a ser la senadora Lily Téllez la candidata, luego cambió la opinión y que el candidato ya estaba “planchado” y que iba a ser Santiago Creel, pero luego que ya el desarrollo de las campañas internas y la promoción de los distintos foros, volvió a cambiar de parecer y ahora se “jacta” y trata de engañar que él siempre dijo que iba a ser Xóchitl Gálvez.

“Pero la verdad es que el presidente de México no debe meterse en la vida interna de los partidos políticos y sobre todo que él mismo se respete y respeta su investidura presidencial que representa, porque en Morena, ellos si están haciéndose una serie de acusaciones como lo que dijo Marcelo Ebrard sobre el mal manejo de la elección interna de ese organismo político”, afirmó.

Para concluir, Santibáñez García comentó que el hecho de que el mandatario nacional se meta en la vida política del Frente Amplio, es una clara demuestra que está preocupado por la gran fuerza que está tomando dicho frente con su coordinadora Xóchitl Gálvez.