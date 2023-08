Denuncian colocación de propaganda política en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -Vecino de esta cabecera municipal, principalmente de la colonia ejidal Cesar Guillermo Meraz, han señalado su molestia porque han aparecido en sus propiedades lonas de publicidad de la corcholata Claudia Sheinbaum, publicidad que ellos no han autorizado que se coloque en sus viviendas.

Informaron los quejosos que en días pasados unos jóvenes tocaron a sus puertas para entregarles publicidad impresa de la mencionada aspirante a la presidencia de la república, detallando que los jóvenes hacen saber que están en una campaña política del Partido de Morena, entregando trípticos y pidiendo a la ciudadanía que, si llegan a recibir una llamada de las empresas encuestadoras, responsan que su voto es por Claudia.

Apuntaron que su molestia es porque su campaña, no es solamente como lo mencionan, con militantes o simpatizantes de dicho partido político, llegan a todos los hogares sin importar que esa familia no simpatice con el proyecto Morena, e incluso en viviendas donde no abrieron, o no se encontraban la persona indicada en ese momento, le colocan lonas de la mencionada aspirante sin ningún permiso.

Comentaron que ven con tristeza que ya no se están esperando a que inicien las campañas electorales oficiales, ahora desde un año antes están bombardeando a la ciudadanía con propaganda política, lonas, trípticos y espectaculares por todos lados, ahora hasta personas tocando puertas, casa por casa para hablar de su candidata, adelantándose completamente a una campaña electoral, violando totalmente las leyes electorales mexicanas.

Imagen ilustrativa / Publicidad que ellos no han autorizado que se coloque en sus viviendas / Foto: archivo | Lulú Moreno | El Sol de Durango

Todo lo que se esta haciendo -dijeron- es una violación a las leyes electorales, están cansando a la ciudadanía desde ahora con la propaganda política, pero además haciendo un derroche de dinero enorme, porque lo que se esta haciendo en este lugar, es también en todo el país, es decir que antes de que inicien las campañas oficiales, los aspirantes de Morena están gastando millones de pesos en su publicidad, regresando a los tiempos que se repudiaron en México, cuando el partido del PRI hacia lo mismo sin que nadie dijera anda, hoy se vie exactamente igual, gastan el dinero del pueblo en sus campañas, se adelantan, violan las leyes electorales y los mexicanos tenemos que aguantar estas burlas, recalcaron.