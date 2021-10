No se deben de minimizar los votos que aporta el PRD en Vicente Guerrero

VICENTE GUERRERO DGO. (OEM). –En las próximas negociaciones que se realicen en el Estado para renovar la gubernatura y los ayuntamientos, no se deben de minimizar los votos que aporta el Partido de la Revolución Democrática (PRD), porque hasta un voto puede llegar a ser la diferencia entre perder y ganar una elección.

Lo anterior lo manifestó el dirigente de este organismo político en Vicente Guerrero, Antonio Reyes Hidalgo, mejor conocido como “Toño Tiglis”, quien reiteró que su postura es la misma que la de su dirigente nacional, “el PRD Esta listo para negociar y trabajar, esto a pesar de que no se les ha cumplido con los compromisos pactados en las pasadas elecciones.

Señaló Toño Tiglis, estar muy decepcionado de como el PAN de Vicente Guerrero, el actual alcalde Orlando Herrera Aviña, no le ha cumplido al PRD con los acuerdos tomados desde la campaña del 2019, e incluso minimizan los votos que se les puedan aportar a una posible alianza, pero deben de recordar que en el 2019 Orlando Herrera ganó con la unidad de los votos, si hubiera ido solo el PAN no hubieran ganado la elección, y sin embargo no han cumplido sus compromisos.

Comento que, como partido del PRD, están en la mejor disposición de dialogar, buscar la unidad de los partidos a la posible alianza, pero si exigir que se cumplan dichos compromisos, ya que intentan minimizar la participación de este partido político y se olvidan que un voto puede ser la diferencia ente ganar y perder una elección de gobernador o de las presidencias municipales.

De la misma manera, indicó que el PRD en Durango no ha perdido su registro, mostrando un documento expedido por el Instituto de Participación Ciudadana donde señala que el PRD cumplió con los requisitos para mantener el registro en Durango, de ahí que tanto en el Estado como en Vicente Guerrero, se encuentran debidamente establecidos conforme a las leyes electorales para trabajar en las próximas elecciones donde habrá de cambiarse al gobernador y presidencias municipales, por tal motivo no se le debe de minimizar la fuerza electoral de este instituto político, el cual en el estado cuenta con as de 13 mil votos.