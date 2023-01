Pasantes de medicina de la UJED en Gómez Palacio piden plazas seguras

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Pasantes de la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud (FACSA), de la Universidad Juárez del estado de Durango (UJED) en Gómez Palacio, mostraron su inconformidad por el método de selección de plazas y la elección de las localidades, las cuales mencionan que no hay las condiciones de seguridad, de ahí que señalaron que no las aceptan.

Comentaron que son de la generación LXXXIII de estudiantes de la Facsa-UJED, quienes señalaron que son una generación que están expuestos a ciertas incertidumbres e inseguridad a ciertas plazas, de ahí que piden que no los lleven a ese tipo de plazas, pues son 67 para igual número de alumnos.

Afuera de las instalaciones de la Facsa, afirmaron que quieren plazas seguras y si no se las pueden proporcionar, que les permitan que ellos mismos las busquen, pues aclararon que no están negados a cumplir con esta disposición, pero a algunas de las unidades médicas a donde los quieren enviar, no son las adecuadas para poder practicar correctamente la medicina.

Expusieron, “Estamos expuestos a ciertas incertidumbre en seguridad para las plazas que no están siendo otorgadas, no sabemos a quién acudir realmente ni con quien ir para ser escuchados, ya hemos hablado con las autoridades respecto a las plazas que nos están dando y que tienen muchos inconvenientes, son inseguras, no nos están proporcionando transporte para poder acudir a ellas, además hace tres días que nos las dieron”.

Sin embargo, la Norma estipula que las plazas se las debieron de dar hace 30 días naturales y no es posible que hace apenas tres días nos las hayan dado sin ni siquiera darnos la oportunidad para poder investigar en dónde vamos a dormir, a dónde vamos a llegar, dónde nos vamos a quedar, ni siquiera tenemos más información de algunas comunidades asignadas, pero, lo que sí hicimos es que investigamos en estos días sobre la inseguridad en dichas comunidades, que es lo que más nos importa realmente.

Además agregaron que en esta generación predomina más el género femenino, ellas están más expuestas a la inseguridad en los lugares a dónde vamos a ir y que son: Villa de Nieves, Indé, San José de Ramos, General Escobedo, donde consideramos que están muy complicadas en materia de seguridad.

Recordaron que hay un antecedente de un compañero que lamentablemente fue asesinado en una comunidad, ante esa experiencia surge la incertidumbre a partir de ese suceso y señalan que no van a esperar a que otros de sus compañeros pierda la vida o sea extorsionado, amenazado o cualquier otra situación que ponga en riesgo su integridad no queremos que nos lleve a ese tipo de plazas.

Señalaron que, cómo es posible que nos manden a comunidades peligrosas?, además nos dicen, “Ustedes mantengan un perfil bajo, no se involucren en nada malo, para ver si no los matan o no les hacen nada malo”, pero estamos expuestos a diferentes sucesos que nos pueden afectar a nuestra integridad física.

Quién les dice esto?, respondieron, los jefes de enseñanza de Facsa, incluso nos hacen firmar un pliego testamentario donde digamos a quien le dejamos nuestros bienes y cualquier otra circunstancia.

Si ellos no nos pueden otorgar las plazas que nosotros necesitamos porque nosotros merecemos que nos den oportunidad de buscarlas nosotros no estamos negados pero exigimos condiciones de seguridad y que sean adecuadas para practicar la medicina queremos plazos seguros.

Les hemos comentado que a las comunidades donde nos quieren enviar no hay lugar ni para quedarnos a dormir, no hay lugar para el médico, pero lo que nos dicen es esto, “Háganse amigos de una familia que los adopte y a ver si esa familia les ofrece quedarse a dormir en sus casas, a ver si les ofrecen un techo donde quedarse”.