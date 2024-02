Pavimentarán comunidades rurales en Lerdo

Lerdo, Durango (OEM).- Con la pavimentación de aproximadamente 5 kilómetros de caminos de terracería que conectan a la comunidad de La Luz con La Mina y a su vez con la zona urbana de Lerdo, serán beneficiados más de mil habitantes de esta zona del municipio.

A decir de la regidora, Dolores Luévanos Meza, séptima regidora del Ayuntamiento de Lerdo, Durango y habitantes del Ejido La Luz, el trabajo que sigue desarrollando el alcalde, Homero Martínez Cabrera, ha sido determinante para realizar obras indispensables para la ciudadanía en general.

Serán beneficiadas más de mil personas que viven en La Luz y La Mina / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

Por ejemplo, citó que está el caso de un camino que ha representado un problema añejo para esta zona rural de Lerdo, se trata de una obra de pavimentación la cual será posible gracias al recurso que llegó proveniente del pago de la regularización de los vehículos de procedencia extranjera, recurso que representan más de 10 millones de pesos del REPUVE 2024 y que serán aplicados para la pavimentación de diversos caminos y vialidades del municipio.





“Si la gente no ha venido para acá a estos ranchos no se da cuenta en realidad el beneficio que se comunique gran parte de la población de esta zona de Lerdo, porque la economía y la derrama vaya para esta misma ciudad, no estaba comunicada La Mina con Lerdo sino que estaba por el lado de Gómez Palacio”, expuso.

Dijo que son aproximadamente 5 kilómetros que las mismas condiciones no le permitía ser transitable, “no era transitable, las escuelas habían cerrado, ahorita ya iniciaron sus actividades normales con la reparación de este camino, va por etapas, ahorita lo que se está haciendo es emparejar y ya que llegó el recurso se va a culminar el trabajo para la pavimentación completa”, añadí.

A ser cuestionadas la regidora del Ayuntamiento de Lerdo, sobre qué se necesita para que haya una vía de comunicación como lo son los autobuses suburbanos, dijo que se deben hacer las gestiones necesarias para esta comunidad de La Mina cuente con una ruta de transporte público, lo cual es parte de los proyectos integrales del alcalde, Homero Martínez Cabrera.

Citó que los pobladores de La Mina tienen que movilizarse a pie para llegar a la ciudad, con la implementación de esta obra se terminará con este problema añejo, “La Mina no irme transporte, la gente va tiene de raith, como puede, es importante que cada una de las personas se den cuenta de que existen estas carencias y que se terminarán gracias al trabajo del presidente municipal”, expuso.