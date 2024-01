Lety Herrera confirma arranque de pavimentación para Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Confirmó la presidenta municipal de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale que en los próximos días estarán anunciando el arranque de manera simultánea de las obras de pavimentación, la cual se podría prolongar hasta el 2025 y así entregar un municipio totalmente pavimentado, para lo cual dijo que será encabezada por el Gobernador del Estado de Durango, Esteban Villegas Villarreal.

“Estoy esperando ya ponerme de acuerdo con el señor gobernador porque yo quiero que esté él, porque vamos a trabajar coordinadamente tanto Gobierno Federal, Gobierno del Estado de Durango y el Municipio para dar el banderazo de salida de las 5 o 6 áreas donde vamos a empezar la pavimentación tanto en la zona urbana como en la zona rural”, explicó.

Lety Herrera confirma el arranque de pavimentación para Gómez / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Dijo la alcaldesa, que estas obras se realizarán de manera simultánea sin parar hasta que se concluya el último sector que esté totalmente pavimentado, ya que se trata de unas de las mayores exigencias de la ciudadanía el contar con las vialidades y calles en buen estado.

Sobre todo, aclaró que es una de las promesas de campaña que ella abanderó cuando buscó el voto de la ciudadanía, “todo el año van a estar trabajando, urgía, era una petición muy sentida de toda la ciudadanía, en campaña me lo habían pedido, no lo pude hacer antes, no había dinero con qué hacerlo”, expuso.

Explicó a detalle que esto no se trata de un programa de bacheo, sino de toda una obra que se volverá toral y marcará un hito en la historia reciente y moderna de Gómez Palacio, el que se cuenten con vialidades perfectamente pavimentadas y en buen estado.

“Una repavimentación, un pavimento nuevo, otras, sellado, pero una rehabilitación integral, lo que más me pidieron en campaña y que lo vamos a hacer el Bulevar Rebollo Acosta, desde el Bulevar Miguel Alemán hasta el Periférico, tardemos lo que nos tardemos”, añadió.

Herrera Ale, señaló que se ha tenido una importante afluencia de contribuyentes que están acudiendo desde temprana hora a pagar su Predial y a aprovechar los diferentes descuentos, lo cual al final del día se traduce en más obras para el Municipio.