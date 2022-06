GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-“Es una tristeza y un calvario lo que estamos viviendo en Los Ángeles, California, porque no tenemos quién nos oriente y estamos batallando mucho para que nos entreguen el cuerpo de mi hijo Ángel y luego para trasladarlo a Gómez Palacio y poderlo sepultarlo en su tierra”, declaró José Ángel Flores García, padre del joven que fue asesinado en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

La entrevista que se realizó vía zoom, fue gracias a que la dirigente sindical de la sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS), Rafaela Zapata, facilitó sus instalaciones y se tuvo comunicación con el padre del menor Ángel a través de internet.

“Lo único que quiero es que me entreguen a mi hijo y poder trasladarlo a la ciudad de Gómez Palacio para darle cristiana sepultura en su tierra natal, para ello he pedido el apoyo”, afirmó Ángel Flores.

Comentó que acudió al consulado de México en los Ángeles, donde fue atendido por Juan Carlos Rodríguez Muñoz, “Pero me dijo que en lo único que me puede ayudar es en conseguir un descuento en algunas funerarias para el traslado del cuerpo de mi hijo, pero sólo desde los Ángeles hasta Tijuana, además de que yo tengo que sacar los permisos de traslado y tengo que costear los gastos”.

Se le cuestionó cuál sería el costo, respondió, “El lunes fue día inhábil en Estados Unidos, fuimos a las funerarias que nos recomendaron, pues tienen traslados vía avión, pero lamentablemente estaban cerradas por ser día inhábil y hoy iré a preguntar precios”.

Pide padre de Ángel Daniel apoyo para repatriar su cuerpo a Durango

Sin embargo, de Tijuana hasta Gómez Palacio, el gobierno del Estado de Durango me apoyan, pero el calvario que vivimos es porque no tenemos quién nos oriente y hasta el momento nadie se nos ha acercado, sólo el Instituto de ayuda de protección al migrante quienes se comunicaron por teléfono, así como Ignacio Aguado y Karina Amaya de la oficina de pasaportes.

Dijo, “Ellos me comentan que me pueden dar el apoyo del traslado del cuerpo de mi hijo, pero de la frontera de Tijuana hasta la ciudad de Gómez Palacio, a través de una funeraria”.

Se le cuestionó si ya le entregaron el cuerpo de su hijo, mencionó, “No, aún no me lo entregan, pero me dicen los forenses que debo tener la funeraria lista y lo que se va a necesitar para trasladarlo”.

Se le preguntó si no ha tenido contacto con el canciller de México Marcelo Ebrard Casaubón?, dijo que no, solamente con las personas que le comento.

Se le preguntó en cuánto tiempo le pueden entregar el cuerpo de su hijo?, respondió, “En sí no me han dicho en cuántas semanas me lo entregan, pero he estado recibiendo apoyo de está recibiendo apoyo de asociaciones de ayuda a latinos en los Ángeles y ellos me dicen que sería de 3 a 4 semanas la entrega, pero por el problema del Covid-19, puede ser un poco más”.

Sin embargo, la ayuda que estoy recibiendo de esta asociación, es para ver si se puede agilizar la entrega de mi hijo para poder llevármelo a Gómez Palacio.

“Hoy voy a una funeraria para ver cuánto me cobran para que embalsamen el cuerpo de mi hijo y el costo del traslado hacia Tijuana, aunque me han dado un aproximado de unos 10 mil dólares”, señaló.

Se le preguntó del estado de salud del joven que acompañaba a su hijo y dijo, “Es mi sobrino y está delicado de salud, lo intervinieron quirúrgicamente para tratar de atenderle y sacarle una bala que se le incrustó en el pecho y otra en el abdomen, pero hoy nuevamente entra al quirófano, pues sigue teniendo algunos problemas y está batallando por la presión sanguínea”.









Hay una persona sospechosa detenida

Se ha tenido algún avance del o la presunta responsable?, dijo, “Ayer citaron a mi esposa Diana Treviño, porque al parecer ya tenían algunos sospechosos, les presentaron a algunas fotos de personas y si coincidieron en una de ellas, se trata de un varón, pero las investigaciones siguen su curso”, concluyó José Ángel Flores.

Es justo mencionar que en rueda de prensa, esta mañana el gobernador de Durango José Rosas Aispuro Torres se comprometió a brindar el apoyo a la familia del joven Ángel Daniel, para la repatriación de sus restos, aunque el proceso estaba lento derivado de las investigaciones que se llevaban a cabo en los Estados Unidos