Pidieron regidores priistas apoyo económico al gobernador José Aispuro Torres

Panuco de Coronado Dgo. (OEM). –En la pasada visita que realizó el gobernador del Estado José Aispuro Torres a este municipio, los regidores de la fracción del PRI Heriberto Sifuentes Lugo y Gabriela García Breceda, así como la sindico Hada Korina Vázquez Ibarra, abordaron al mandatario Estatal pasara solicitarle que se pidieran regularizar las aportaciones económicas mensuales aprobadas por el cabildo y el congreso del Estado.

Al respecto el gobernador del Estado los atendió y les explico que desgraciadamente no corresponde al gobierno del Estado el realizar los recortes, estos llegan desde la federación y se bajan de la misma manera al municipio, la situación que se vive en el país nos ha pegado a todos de una manera extraordinaria y nos vemos afectados por estos recortes económicos, pero sin embargo estamos en la secretaria de finanzas del gobierno del Estado, haciendo un esfuerzo para que los municipios puedan recuperar los recursos económicos que les corresponden por la autorización de egresos e ingresos del presupuesto 2020.

Al concluir la plática amable que se dio con el mandatario Estatal, los regidores y sindico señalaron para El Sol de Durango, que efectivamente están conscientes de que la situación que se vive en el país los ha estado afectando y mucho, cuando no se ha podido tener ni el dinero que ya se tenía programado, cuando aún se tienen las obras a realizar pendientes, la ciudadanía las reclama y es obligaciones del gobierno municipal atenderlos lo más pronto posible.

Reconocieron que el alcalde Mauricio Gándara González, ha estado haciendo un manejo correcto de las pocas finanzas que se tienen, porque a pesar de los recortes presupuestales que cada mes son más fuertes, se continúa dando el mantenimiento a las comunidades, se siguen realizando obras, tal vez son pequeñas pero muy importantes, y más si se ve que se hacen sin el presupuesto necesario.

Coincidieron los concejales en comentar que el gobernador los atendió de una manera amable y clara, ya que no les oculta la realidad de lo que vive también el gobierno del Estado con los recortes presupuestales, y aun a pesar de como esta de difícil el tema, se comprometió a buscar la forma de que el gobierno municipal pueda recuperar el dinero que se le ha recortado en los meses anteriores, y buscar también la forma que ya no se presenten los recortes, si bien es cierto que en este año no se ve ninguna posibilidad de recursos extraordinarios, también es cierto que si se detienen los recortes es de gran ayuda a las finanzas del municipio, porque se podrá mínimo atender lo que ya estaba presupuestado.