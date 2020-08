Preocupa cierre de la mina de San José de Avino

PANUCO DE CORONADO DGO. (OEM). –El problema entre los mineros y la empresa minera de la comunidad de San José de Avino de este municipio, es muy preocupante, ya que de no llegar a un buen acuerdo la empresa se puede retirar y eso sería un golpe muy fuerte a la económica de la región; muy preocupante ya que son cientos de familias las que dependen de ese trabajo para sobrevivir, así lo expreso el alcalde Mauricio Gándara González.

Señalo el primer edil que ya han tenido varias reuniones entre los sindicatos de esta empresa minera y los responsables de la misma, pero lamentablemente no han llegado a buenos acuerdos y por tal motivo continúan detenidos los trabajos, los más de 400 empleados están ahorita sin trabajo y por ende sin sueldo, lo que significa que están pasando momentos muy difíciles con sus familias, de ahí que a través del DIF municipal nos hemos solidarizado y les hemos llevado algunos apoyo alimentarios, “si son insuficientes pero buscamos apoyar hasta lo más que podamos”, dijo el alcalde.

Mencionó Gándara González, que en la pasada visita que realizó el gobernador del Estado a este municipio, José Aispuro Torres, se acercaron tanto los representantes mineros como la empresa a dialogar, todo se hizo en buen plan y respeto mutuo, pero sin embargo no llegaron a ningún arreglo, la empresa considera que la petición de los mineros es uy elevada y no se puede pagar o cumplir con lo que piden, “y si ha mencionado la empresa minera que de no llegar a un buen acuerdo cerraran de manera definitiva los trabajos de la mina, lo que significa que se quedaran más de 400 personas sin empleo directo y un número mucho mayor de empleos indirectos, algo muy lamentable sin duda alguna”, dijo.

Comentó el alcalde poco antes de concluir la entrevista, que la empresa minera le había informado tiempo atrás, que en sueldos a los trabajadores por semana, tenían una derrama de un millón y medio de pesos, lo que en este momento ya se siente, porque cientos de comercios han sentido la falta de circulante económico desde el paro de labores en la mina de San José de Avino, en todas las comunidades de la región de donde son los trabajadores, incluso de la cabecera, están sintiendo este golpe de manera grave, la falta de ese millón y medio de pesos circulando por semana en las pequeñas tienditas de los pueblos, y en la propia cabecera, es muy grave, recalco.