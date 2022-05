Productivas caminatas realiza Gaby García en Pánuco de Coronado

PÁNUCO DE CORONADO DGO. (OEM). –El caminar muchas horas del día tocando puertas, viendo a la gente de frente, escuchando sus planteamientos, su manera de pensar y claro está, sus reclamos, nos dan mucha satisfacción, porque con ellos vemos la realidad, los problemas de raíz y sus posibles soluciones.

Lo anterior lo mencionó la candidata a la presidencia municipal por la alianza "Va por Durango", Gaby García, quien detalló que ha caminado muchas horas al día tocando puerta tras puerta, ahí –dijo- puede uno ver la realidad en la cara de los ciudadanos, ahí se da uno cuenta de quién te apoya y quien también es honesto y no está de acuerdo con tu proyecto, afortunadamente la gran mayoría nos ha refrendado el apoyo, y para ellos estamos trabajando, para logar tener un mejor municipio cada día, detallo.

Comento Gaby García, que afortunadamente no ha tenido ningún problema para entablar dialogo con la ciudadanía de todas las comunidades, “yo son originaria de una comunidad como lo es Javier Mina, nos conocemos todos, sabemos cuáles son los principales problemas y como atenderlos, así que, al momento de llegar a las puertas de cada casa, hablamos el mismo lenguaje, buscamos lo mismo, trabajar por el bien de nuestro municipio”, dijo.

Cada comunidad tiene sus propios problemas, cada familia tiene algo diferente, pero algo si hay mucha similitud, todos nos preocupamos por el futuro de nuestras familias, en todos lados se ve la preocupación de que la mujer sea defendida, que la mujer sea escuchada, y de eso deben de estar plenamente seguros, su amiga Gaby García no tiene miedo a enfrentar lo que sea necesario por defender a nuestras mujeres maltratadas, vamos a lucha porque eso deje de suceder, van a tener una amiga en la presidencia municipal que estará lista para defenderlas si así se requiere, “a mí no me tiemblan las corvas para defender a las familias”, recalco.

Concluyó apuntando que continuara caminando casa por casa de todo el municipio, esto hasta que la ley se lo permita, escucharemos sus demandas y les haremos las propuestas de cómo solucionarlos, tendrán un gobierno cercano y firme que estará siempre a la disposición de la ciudadanía, tanto de la cabecera como de cada comunidad, aseguró.