Próximo lunes inicia campaña de bacheo en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- El lunes 16 de octubre dará inicio la campaña de bacho en el centro de esta cabecera municipal, ya está por llegar el tráiler cargado con la mezcla de asfalto y el material necesario para cumplir con esta acción de gobierno que es de vital importancia.

Así lo dio a conocer el director de Obras Públicas Municipales, Israel Villarreal Hernández, quien señaló que desde hace varios días el alcalde David Ramos Zepeda giró la instrucción de estar preparados para el brote de los baches después de los cuatro días de lluvias que se presentaron, situación que ya se tenía previsto, pues es normal que cada año con la temporada de lluvias los pavimentos de asfalto sean los primeros en resentir el exceso de humedad y salen los baches.

Emplearán un tráiler cargado con la mezcla de asfalto y material necesario para cumplir con esta acción / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Israel Hernández indicó que a veces es un poco difícil explicarle a la ciudadanía el proceso que se tiene que seguir en cada actividad, "a veces la comunidad quisiera que saliendo el bache ya este ahí el personal para taparlo, pero no es así, cada bache tiene que esperar unos días para que se seque por completo o lo mas posible, tapar, usar el material de asfalto con un bache con agua o muy húmedo, es como tirar el asfalto, no pega y los trabajos no sirven", por ello piden paciencia a la ciudadanía, pues en breve se comenzará con el trabajo de bacheo intenso en todo la zona centro de la cabecera municipal.

El funcionario recordó los trabajos de repavimentación que se realizaron en la pasada administración municipal, reiterando que en su momento se interpuso una denuncia porque los trabajos que realizó la empresa, mismo que desde su inicio se denunció eran de mala calidad, "pero la empresa no era contratada por el municipio, sino por el entonces Gobierno estatal, por tal motivo al Ayuntamiento anterior solo le quedó el denunciar la mala obra pero era la Secretaría de Obras Públicas del gobierno encabezado por José Rosas Aispuro, el responsable de exigir o sancionar por la mala calidad de la obra que se hizo", señaló.

Finalmente, aseguró que el alcalde David Ramos Zepeda ha dado seguimiento al tema de la pavimentación de la zona centro, y tras las recientes lluvias giró la instrucción para comprar un tráiler con 30 metros cuadrados de asfalto, con lo cual se iniciarán los trabajos de bacheo el próximo lunes 16 de octubre, esto si no se registran más lluvias, puntualizó.