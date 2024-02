Gómez Palacio, Durango (OEM).- En la víspera de la llegada de más de 40 empresas a Durango, se necesitará mano de obra calificada para los puestos de técnicos e ingenieros, Arturo Ortiz Galán, subsecretario de Desarrollo Económico, destacó que la Laguna cuenta con profesionales al cien por ciento que también dominan el idioma inglés.

El funcionario destacó que la industria que estará por llegar y las empresas que ya están avanzando en la construcción de sus naves industriales tanto en la Región Lagunera como en Durango capital, demandarán de personal altamente capacitado, lo cual representará un reto importante para las Universidades del estado.

Puestos de técnicos e ingenieros necesitarán dominar el idioma inglés: Arturo Ortiz

Citó que el plan del Gobernador, Esteban Villegas Villarreal es que los recién egresados no se vayan de su estado y ese talento se quede para ocupar los mejores puestos.

“Nosotros nos dimos cuenta que los muchachos que estaban egresando del Estado de Durango, los de Universidades y de Escuelas Técnicas casi el 50 por ciento se estaba yendo a trabajar a otros estados por falta de oportunidades, esta mano de obra se va a quedar poco a poco a trabajar aquí”, añadió.

Puestos de técnicos e ingenieros necesitarán dominar el idioma inglés: Arturo Ortiz

Para corregir y atacar las diferentes áreas oportunidades, dijo que será a través de una firma de convenios con la Embajada a de Estados Unidos en México para implementar cursos de inglés totalmente gratuitos para estudiantes de Universidades del estado de Durango así como de instituciones de Educación Media con el objetivo de que se fortalezca el idioma inglés.

“Es un área de oportunidad muy grande, nosotros estamos conscientes de que no todas las universidades, y no todas las escuelas técnicas en el estado traen alto nivel de inglés, ya se está haciendo todo lo necesario para poderlo corregir, el Gobernador Esteban Villegas nos instruyó tanto a la Secretaría de Educación y Economía trabajar en conjunto para poder hacer sinergia, la semana pasada estuvimos con la Embajada de Estados Unidos, ellos nos están apoyando para preparar a nuestras universidades con inglés avanzado técnico, es muy importante eso, porque no es lo mismo saber hablar inglés que hablar inglés para semiconductores, entonces nos va apoyar por medio de un programa de la Universidad de Arizona State, para que podamos tener ese inglés técnico y gratuito”, señaló.





Refirió que este programa podrá ser aprovechado en las Universidades y en las escuelas de nivel Medio, “será a través de un programa de Arizona State University la cual es una universidad muy reconocida en los Estados Unidos para el tema de los semiconductores para poder trabajar de la mano con ellos y que nuestros jóvenes puedan capacitarse en ese idioma técnico, es muy importante y eso es gratis para el estado de Durango”, añadió.

Enfatizó que en esta primera etapa del proyecto buscarán trabajar con cuatro planteles de la Región Lagunera y el mismo número de Durango, capital, pero “queremos extenderlo a todo el estado de Durango”, añadió.