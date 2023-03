Recibe Centro de Justicia para las Mujeres 100 casos mensuales en Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-En el Centro de Justicia para las Mujeres, se reciben mensualmente en promedio alrededor de 100 casos, de los cuales, el 80% son por violencia familiar, el resto son de diversos delitos, tales como de violación, acoso sexual, hostigamiento, también contra la subsistencia familiar, omisión de cuidados en contra de adultos mayores.

Lo anterior lo informó Lourdes Padilla Rodríguez, Agente del Ministerio Público y Coordinadora del Centro de Justicia para Mujeres en la región laguna, quien aclaró que entre 35 a 50 carpetas de investigación se envían para que siga su curso.

Se le cuestionó si el resto se desisten?, dejó en claro que, “El desistimiento no opera en los delitos de violencia familiar, toda vez que es un delito que se persigue de oficio, esto nos establece que no por el simple hecho de que la víctima venga y diga ‘ya no quiero darle seguimiento’, no quiere decir que vayamos a archivar la carpeta, aunque, tal vez ya no contamos con elementos pertinentes para la integración de la carpeta, sin embargo, la carpeta de investigación va a continuar”.

En algunas ocasiones cuando la usuaria, aún y cuando nosotros la mandamos llamar, la entrevistamos y le mandamos medidas de protección, las mismas ya no tienen interés jurídico o ya no quieren darle seguimiento a la carpeta de investigación, por diferentes circunstancias que nos dicen.

Explicó, “Cuándo las víctimas acuden y dicen que ya no quieren darle seguimiento a la carpeta de investigación, puede ser por factor económico o de codependencia emocional, pues nos dicen, ‘es que es el papá de mis hijos y no quiero que mis hijos tengan a su papá en la cárcel o es él el que nos mantiene, es el que trabaja’, y ahí es donde versa la codependencia económica”.

Sin embargo, Lourdes Padilla informó, “Estamos tratando de dar una atención integral a la usuaria que llega como víctima de un hecho delictuoso en su perjuicio, llámese de índole familiar o sexual son los que más atendemos, aunque hay algunos otros, pero de igual forma se da la atención”.

Explicó, “Al llegar la usuaria se le da una atención inicial donde una trabajadora social la atiende, luego la canaliza al departamento de psicología, de contención, para posterior a ello interponer la denuncia, por lo que, una vez puesta la denuncia, en el Centro de Justicia para la Mujer estamos haciendo levantamiento de denuncias a mujeres víctimas y son canalizados al Agente del Ministerio Público para que le dé seguimiento a la carpeta de investigación que se generó con motivo de los hechos denunciados”.

Posteriormente a esto nos abocamos a la investigación de los hechos que se refieren al fin de establecer si se acredita o no algún hecho delictuoso de la probable participación penal de algún imputado para ejercer la acción penal correspondiente.

Asimismo, dijo, “Contamos aquí con departamento de psicología, peritos en psicología para la valoración de las víctimas, peritos médicos, peritos en frecuencia fotográfica y lo necesario para la integración de las carpetas de investigación”.

Desde que inició este Centro se brinda atención en promedio mensual a 100 mujeres, con base a las denuncias que se reciben, claro que algunas de estas siguen viniendo en el mismo mes porque aceptan la ayuda de psicoterapia en donde se les da un seguimiento gratuito de lo que es el plano emocional para su contención y empoderamiento.

La funcionaria municipal dejó en claro que esta oficina es de puertas abiertas durante las 24 horas los 7 días de la semana, “Las mujeres no están solas, tienen el apoyo y pueden solicitar la ayuda para salir de su situación, pero si alguna persona llega a conocer la violencia familiar, no es necesario que la víctima venga a denunciar, porque cualquier persona que conozca un hecho delictuoso de esta naturaleza puede hacer del conocimiento, llámese vecino quien pueden ir a los institutos de la mujer para que se le dé la atención correspondiente a esos asuntos y decirles a las mujeres que no están solas, que aquí en el CJM siempre habrá un brazo tendido para ayudarlas”.

Cabe mencionar que este CJM fue inaugurado el pasado 1 de abril del 2022 y para que las victimas puedan tener mayor confianza, son precisamente mujeres quienes las atiendan, desde ministerios públicos, jueces, peritos, en sí toda la estructura para que se haga la investigación.