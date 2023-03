Promoverán iniciativa para despenalizar el aborto en Durango

Uno de los grandes pendientes que tiene el Congreso del Estado, es armonizar la ley con la federal para despenalizar el aborto, informó Marisol Carrillo Quiroga, diputada en el Congreso del Estado, quien subrayó que en este periodo ordinario de sesiones, la iniciativa se subirá al pleno.

“Tiene que ser en este periodo, no estamos esperando fechas importantes tampoco, hay que recordar que se tuvo la iniciativa y no pasó, aunque no se desechó, por lo que tenemos la oportunidad de subirla de nuevo siendo las concisos” dijo.

La legisladora comentó que quienes votaron en contra de esta iniciativa en el periodo pasado, argumentaron que no se establecían fechas, que es la despenalización hasta antes de la décimo segunda semana de gestación, por lo que ahora se va a empatarla, a armonizarla con la ley en otras entidades, para que ya no haya pretexto de ir en contra.

“Esta es una ley, y ya se tiene en varías entidades, se está hablando de un derecho que tienen las mujeres de decidir sobre su cuerpo” puntualizó Marisol Carrillo Quiroga.

Así mismo, señaló que la ley contempla mayor educación sexual, y mientras tanto una mujer que quiera practicarse un aborto, puede hacerlo mediante un amparo, ya está protegida por una ley a nivel nacional.

Resaltó que es necesario subir al pleno del congreso el tema, porque hay muchos riesgos para las mujeres que siguen practicándose abortos de manera clandestina, no sólo en lo físico, también en lo emocional, por ello es urgente armonizar la ley en este aspecto.