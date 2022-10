Reclaman alumnos del Centro de Actualización para Maestros el pago de su beca

REGIÓN DE LOS LLANOS Dgo. (OEM).- Aproximadamente 90 alumnos del primer grado del Centro de Actualización Para Maestros (CAM), no recibieron la beca que entrega el Gobierno federal "Jóvenes escribiendo el futuro", lo que con consideran injusto puesto que también tienen necesidades económicas y cumplen con los requisitos que se les pidieron, según denunciaron.

El CAM es un centro que ofrece maestría en Educación, Campo Intervención Didáctica, Especialidad en Docencia, Licenciatura en Educación Primaria y Licenciatura en Educación Preescolar, donde los alumnos de nuevo ingreso (aproximadamente 90), cumplieron con la totalidad de los requisitos que les solicitó el programa federal, sin embargo señalan que la falta de pago es injusta, y recalcaron que otros grupos de tercero, cuarto y quinto, así como a los de la Escuela Rural Normal de Aguilera sí recibieron dicho pago.

Los jóvenes señalaron que lo que más les molesta es que no exista un funcionario, maestro o directivo que les brinde información certera respecto a por qué no recibieron el pago correspondiente; asi mimo señalaron que dicha beca se entrega por prioridades, colocando en primer lugar a las personas con discapacidad y personas de comunidades indígenas, las cuales forman parte del grupo de 90 estudiantes, pero a ellos no les llegó, ni a ningún otro.

Comentaron que de no encontrar repuesta a sus dudas, en los próximos días realizarán una macha por Avenida 20 de Noviembre hasta las oficinas del CAM, "porque es muy injusto que ni apoyo, ni siquiera una explicación nos den de porque no nos les llega la beca", cuando les pidieron realizar trámites bancarios y cumplir con todos los requisitos.

Varios de los jóvenes estudiantes son originarios de las comunidades o municipios de la región llanera, quienes buscaron la corresponsalía de El Sol de Durango para expresar su queja y su necesidad de tener información al respecto, recalcando que de no hacerlo buscarán ser atendidos por medio de la manifestación pacífica, a través de una marcha y lo que sea necesario para recibir respuestas claras a sus peticiones.