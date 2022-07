Registran problema vial en centro de Vicente Guerrero

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Por muchos años se ha tenido un problema vial en el centro de esta ciudad, esto causando por que se tiene en la calle Felipe Carrillo Puerto entre las avenidas Héroes de Chapultepec y J. Agustín Castro, las oficinas de autobuses, los cuales al llegar a levantar pasaje causan estos conflictos.

Los ciudadanos han solicitado que las empresas responsables de estos autobuses de pasajeros, busquen un lugar especial para realizar estas actividades, es decir que puedan construir una central camionera, algo que ha sido solicitado, pero jamás escuchado.

De la misma manera, se les ha solicitado a las autoridades municipales que actúen en consecuencia, mismas que por varias décadas no han tomado en cuenta la solicitud ciudadana, o simplemente no le interesa tener un centro con menor conflicto vial, siendo esto hasta un peligro para la comunidad o los peatones, que en muchas ocasiones se han visto afectados por el caos vial que esto produce.

Por otro lado, mencionan los ciudadanos de Guadalupe Victoria, este problema vial ahora se agrava con la presencia de vehículos particulares que ofrecen el servicio de transporte a la ciudad de Durango, como si fueran carros de sitio, pero no registrados, ellos se estacionan en doble fila, interrumpen el trafico mientras esperan pasaje, pueden pasar un ciudadano y se queda atorado porque esos carros no se mueven si no les da gana, y no hay quien ponga orden, algo que también la autoridad de corregir, de ahí que es urgente que alguien piense y busque la creación de una central camionera en la cabecera de Guadalupe Victoria.