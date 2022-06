Registran un ligero aumento de contagios de Covid-19 en Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Se incrementa la solicitud de pruebas de Covid-19 en la Jurisdicción Sanitaria, por lo que diariamente se realizan de cinco a seis, saliendo en promedio el 50% positivos, a veces son del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pero contabiliza para el servicio de Salud, sin embargo aún y cuando no son cifras altas, lo significativo es que siguen aumentando los casos.

Así lo informó Jorge Luis Candelas Rangel, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2 con sede en Gómez Palacio, quien aclaró que la pandemia por la Covid-19 no ha terminado, "además a nivel internacional se ha dicho que viene una nueva ola de contagios y México no está excluido", dijo.

El funcionario de Salud señaló que hasta el momento no les alarma este incremento, pues no alcanza números que no se puedan manejar, "no hay casos graves, no hay hospitalizados, pero la gente debe seguir adoptando las medidas de prevención como es el uso del cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial, sana distancia", destacó.

Asimismo, dijo que en el estado de Durango no ha hecho el dictamen de que se retire por obligación el cubrebocas como en otras entidades, este acierto ha causado que no pegue tan duro los contagios.

#ATENCIÓN

Hoy se confirman 58 nuevos casos sin defunciones.

CIFRAS COVID-19 EN EL ESTADO DE DURANGO#NoBajesLaGuardia pic.twitter.com/GtahgjWHDI — Secretaría de Salud (@SSDurango) June 15, 2022

“En los datos que tenemos en la Jurisdicción desde hace 10 días se comenzó a tener este ligero aumento en los casos y pruebas para detectar el Covid, tal como se manifiesta en el reporte diario de la Secretaría de Salud en el estado”, dijo.

Finalmente destacó que en las próximos semanas realizarán un estudio para determinar si las personas contagiadas son casos nuevos o reinfecciones, si son vacunados o no, cuánto tienen de vacunados y si completaron el esquema o no.