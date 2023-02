CANATLÁN, Dgo. (OEM).- La Asociación Ganadera local del Sector Social de Canatlán realizó su asamblea anual 2023, en la cual se dieron a conocer los avances logrados y también se renovó el consejo directivo, el cual ahora preside Guadalupe Orozco Escobar.

Encabezada por Óscar García Barrón presidente de la Unión Ganadera Estatal del Sector Social, la reunión de trabajo se realizó en el ejido J. Guadalupe Aguilera, en el lugar conocido como Villas de Santa Lucía, donde se tuvo la presencia del síndico Juan Esteban Zamora, quien dio la bienvenida a nombre de la alcaldesa María de los Ángeles Rojas Rivera.

Renuevan consejo directivo de la asociación ganadera en Canatlán./ Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

También presente, Efraín Valdez, presidente de la Unión de Ejidos Manuel Jiménez Gallegos, acompañado de la presidente de la Junta Municipal de Aguilera, Clara Rangel Carrillo, el ex alcalde Gabino Rutiaga Fierro, el también ex alcalde Teodoro Ortiz Parra y el dirigente ganadero saliente Jesús Sariñana.

En su mensaje, siempre combativo y con un estilo que le distingue, García Barrón se refiere a la seguridad que les brinda el Articulo 5 de la Ley Ganadera del Estado, que cita que en el Estado de Durango, se reconoce la personalidad jurídica de las asociaciones ganaderas legalmente constituidas y sus respectivas uniones regionales para la realización de sus finalidades, de conformidad con la Ley de Organizaciones Ganaderas.

Destacó la situación tan compleja que viven los ganaderos en el Estado, que tienen que pagar 14 impuestos para exportar un becerro, partiendo de su salida del hato, una situación muy irregular en la cual se mueven muchos millones de pesos, a costa del productor ganadero, que van a dar a dos Uniones Ganaderas, con la complacencia del gobierno estatal.

Renuevan consejo directivo de la asociación ganadera en Canatlán.

En varias ocasiones he dialogado con el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Estado, exponiéndole el océano de irregularidades que se mueven en torno al manejo de la ganadería, nos dice que tenemos razón pero nada más. Son varias administraciones estatales y pareciera todas están coludidas, avalando una situación irregular de muchos millones de pesos, en agravio del productor ganadero, aseveró.

Nos constituimos como Unión Ganadera en base al Artículo 9° de la Constitución Política de México, que nos indica que No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.

Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee, refirió el también ex legislador federal repetidor.

En otro punto de la asamblea, tomó protesta al nuevo consejo directivo, para el período 2023 -2025, la cual encabezan Guadalupe Orozco Escobar en la presidencia, Víctor Herrera en la secretaría y Piedad Retana como tesorero.

Bajo la escasa sombra de grandes álamos blancos, los asistentes participaron activamente en estos trabajos, culminando su mensaje García Barrón mencionando que hay quienes quisieran desaparecer a estas organizaciones ganaderas del sector social para que no levanten la voz, reiterando que, la Unión Ganadera Estatal del Sector Social es jun instrumento de apoyo y defensa al ganadero.