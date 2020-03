Reprueba Alcalde recorte federal para programas en el campo

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-Tras reconocer que en el campo lerdense aún hay mucha gente que vive de las siembras, el presidente municipal, Homero Martínez precisó que el gobierno federal ha reducido de manera importante los programas de concurrencia para el campo.

Entrevistado en el marco de la firma de un convenio de colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, el presidente municipal dijo social “al menos en Lerdo hay mucha gente que todavía siembra, que vive de la parcela, que vice de las vacas, de la leche de traspatio y que hoy no tienen acceso a un programa de Gobierno Federal para poder bajar algún equipo de ordeña, para una traila, para un tractor o para un beneficio, al desaparecer ese tipo de programas”.

El edil refirió que incluso en algún momento tocó el tema con el gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, a quien le pidió buscar algún esquema de apoyo para el municipio de Lerdo “Es lo que a mí me preocupa y me ocupa, ver cómo le vamos a hacer para ese desabasto o esa disminución en el presupuesto federal, como hacerle para que no se recienta al grado de que hoy los campesinos de Lerdo son los más afectados”.

Uno de los problemas principales en la Ciudad Jardín son los canales de riego, se ha tratado de solucionar este problema a través de los apoyos del Estado, “yo mandé un oficio en el mes de enero, a Oscar Gutiérrez que ahorita ya no está, hay nuevo titular en CONAGUA, dense una vuelta como están los canales de riego, como están de sucios y me contestó por escrito que no hay presupuesto para al menos limpiar los canales”.

Dijo que ese es uno de los temas que se necesitan abordar con el propio gobernador a través de la Conagua, “Cuando hay reuniones con el presidente de la República le hemos pedido que lo externe porque no puede ser que estemos sacrificando lo mínimo necesario que es gasto de operación de las dependencias”

Homero dijo Además haber platicado con el secretario Joel Corral para que el municipio se convirtiera en ventanilla receptora de proyectos de beneficio para los productores del campo, “estábamos hablando que él le metiera el 75 por ciento y nosotros el 25 por ciento restante y que eso permitiera aparte que nosotros podamos influir en las ventanillas de recepción”.

Otra de las áreas afectadas en el presupuesto federal es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde el Estado de Durango sólo tiene 105 millones para mantenimiento de carreteras, “Durango tiene 12 mil kilómetros, no le toca ni 2 millones y medio por municipio en el mantenimiento de la infraestructura carretera, son de los grandes temas que nos toca abordar como autoridades municipales”.