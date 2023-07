Retiran toneladas de tierra y basura en alcantarillas de Villa Unión, Poanas

VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM). -Con la llegada de las lluvias, se presenta cada año el problema de las alcantarillas tapadas, las cuales causan inundaciones en calles y avenidas, por tal motivo se giraron instrucciones para realizar la limpieza y reparación de estas alcantarillas, sacando varias toneladas de tierra y basura.

Te puede interesar: Lluvias aumentan las visitas al mecánico

La alcaldesa Araceli Aispuro, informo que el encargado de realizar este trabajo es el departamento de servicios públicos municipales, quienes le informaron que lamentablemente la ciudadanía no tiene conciencia al momento de barrer la tierra en las calles o avenidas, pues la depositan en las alcantarillas, lo mismo que la basura, y al monto de que se presentan las lluvias se viene las inundaciones porque el agua no tiene o no puede correr por esos lugares especiales, pero ahora ya están limpias y se espera que continúe lloviendo para el bien de los campesinos.

De la misma manera, se informo que se esta trabajado en la reparación de las tapaderas de las alcantarillas, ya que algunas de estas estaban en malas condiciones y representaban un riesgo para los ciudadanos, pues los accidentes se podrían presentar en cualquier momento, y la seguridad de la ciudadanía en todos los aspectos es primordial de esta administración municipal.

Municipios Aprueban próximo periodo vacacional de trabajadores en Poanas

Reconoció la presidenta municipal, que el departamento de Servicios públicos trabaja arduamente en varias actividades para mantener limpio el municipio, y en esta ocasión se trabaja para dar una mayor seguridad a los Poanences, ya que algunas alcantarillas están en muy mal estado por la falta de atención al tema durante muchos años atrás.

Pidió la jefa de la comuna a la ciudadanía en general, que se les apoyara a los trabajadores de servicios públicos con un comportamiento de mayor responsabilidad, el tirar la basura en las alcantarillas, barrer y lleva la tierra a estos lugares, causa daño hasta para ellos mismos, pues a la hora de las inundaciones son los primeros afectados debido a que el agua no puede correr correctamente, y son los trabajadores de servicios públicos los que tienen que ir a limpiar lo que hace la ciudadanía, por lo que reiteró que se cuide ese aspecto en beneficio de toda la comunidad.