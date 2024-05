Roban escuela en El Salto; amenazan, tocan y despojan a maestras

El lunes 20 de mayo se registró un robo en una escuela de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, y de ello informó a esta redacción parte de la comunidad afectada, quienes hicieron llegar fotografías y datos sobre el delito cometido en días pasados.

El robo ocurrió específicamente en el preescolar “Aprender jugando”, donde también resultaron afectadas algunas maestras, quienes al llegar el pasado lunes, se encontraron a un hombre que describieron como encapuchado y armado.

El temor entre los padres de familia es palpable, quienes han levantado la voz para exigir medidas de seguridad para proteger a los niños y sus maestras / Foto: Cortesía

La denuncia pública que compartieron con El Sol de Durango dice: “Las maestras, al llegar al plantel se encontraron con vidrios rotos, cerraduras dañadas y destrozos en todo el lugar. Además se enfrentaron a la presencia de un sujeto encapuchado y armado, quien las amenazó, retuvo, tocó y despojó de sus pertenencias”.

Agregan en que afortunadamente, no se reportaron heridos, sin embargo, el temor entre los padres de familia es palpable, quienes han levantado la voz para exigir medidas de seguridad para proteger a los niños y sus maestras.

“El día de ayer se pronunciaron frente a la Presidencia y no los atendieron, les pidieron que se fueran y no armaran revuelo, los entrevistaron de un medio de comunicación y hasta hoy, en El Salto, no se ha dado a conocer el hecho. Los padres muy molestos hoy se pronuncian cerrando la escuela, exigiendo nos hagan caso y cumplan su palabra de seguridad. Nos prometieron rondines de vigilancia y todo el día de ayer no se presentaron”, acusan.