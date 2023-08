Rogelio Flores rendirá su primer informe de gobierno el 31 de agosto

FRANCISCO I. MADERO Pánuco de Coronado Dgo. (OEM).- Será el próximo 31 de agosto aproximadamente a las 12:00 horas, cuando el alcalde Rogelio Flores Guerrero rinda su primer informe de gobierno a la ciudadanía, “resaltando de manera honesta lo que se ha hecho, reconociendo lo que nos falta y proponiendo lo que queremos hacer”, dijo el presidente municipal.

Asimismo Flores Guerrero indicó que pretende tener un informe de gobierno real, reconociendo con la frente en alto lo que se ha podido hacer, poco o mucho, "no quiero tener cantidades maquilladas, o inventar que hicimos cosas que no son ciertas, vamos a presentar un informe real, con cifras y hechos comprobables, no con cuentas alegres", dijo.

El alcalde también mencionó que cuando se llega a la Presidencia Municipal, como es su caso, se llevan muchas esperanzas, muchos planes de gobierno para cambiar y hacer por el pueblo, "pero al llegar se da uno cuenta que no hay el dinero suficiente, estamos esperanzados haber que nos nada la federación a través del Gobierno del Estado, y si el presupuesto es bajo, nos quedamos con las ganas de hacer mucho, pero no hay manera de hacerlo sin dinero".

Respecto a cuál era el problema más grave que ha enfrentado como a lo largo de su primer año como alcalde, Rogelio Flores señaló que, sin duda alguna, el problemas más grave y difícil ha sido el enfrentamiento de la comunidad de Pánuco de Coronado con la empresa minera de San José de Avino, "un problema que tristemente no está en manos del Presidente Municipal resolver, nosotros no otorgamos ningún permiso, ni está en nuestras manos decir que hagan o que no hagan, ese es el problema mas grande que aun no se resuelve”, reconoció.

Rogelio Flores presentará su primer informe de gobierno el 31 de agosto / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

La falta de recursos económicos también es un grave problema, "pero en este caso le hablamos con la verdad al pueblo, recordando que se tiene como máxima, no robar, no mentir y no traicionar, por tal motivo le decimos a la ciudadanía lo que podemos hacer, y lo que no esta en nuestras manos resolver, uno llega a la presidencia con las miras de resolver todos los problemas, y tristemente vemos que no se puede, no se tienen las herramientas para poder hacer lo que se quiere”, apuntó.

Finalmente el alcalde invitó a la ciudadanía para que acudan a las instalaciones del auditorio municipal el próximo 31 de agosto al mediodía, "donde escucharán un primer informe de gobierno real, sin maquillajes ni mentiras, pero también podrán escuchar y conocer los planes que se tienen para los dos años que resta de gobierno, sin mentiras, sin robar y sin traicionar al pueblo que nos dio su confianza", puntualizó.