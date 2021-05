RSP, ofrece nuevas opciones: Omar Ponce

GUADALUPE VICTORIA, Dgo. (OEM).- El candidato a diputado local en el Distrito 14 por el Partido de Redes Sociales Progresistas (RSP), Omar Ponce, señaló que la ciudadanía ya está cansada de ver y escuchar las mismas propuestas, las mismas caras de siempre, por eso ahora le apuestan a nuevas propuestas y a la juventud en la política.

Comentó que al caminar las calles de los municipios de San Juan de Guadalupe, Simón Bolívar, Santa Clara, Cuencamé, Peñón Blanco y Guadalupe Victoria, la misma ciudadanía le ha comentado que no entienden cómo los partidos políticos del PRI, PAN y PRD, tienen que reelegir a quien ya fue diputado y no dio resultados, cuando en esos mismos partidos hay nuevas propuestas políticas, buenos cuadros que no se les da la oportunidad, siempre tienen que ser los mismos y eso a la ciudadanía ya la tiene cansada.

Dijo que de llegar al Congreso del Estado por su partido el RSP, trabajarán las 24 horas del día, para que el ciudadano del Distrito 14 se sienta verdaderamente representado, además de que la ciudadanía ya conoce a cada candidato, sabe a qué se dedica cuando no hay campañas y que hacen para vivir, " de Omar Ponce podrán decir lo que quieran, pero no vive de la política, tenemos negocios y la gente nos conoce de trabajo y de servicio a la ciudadanía, recalcó Omar Ponce.

