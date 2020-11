Se cancela Feria del juguete en Vicente Guerrero

VICENTE GUERRERO, DGO. (OEM). - En un reciente mensaje dirigido a la sociedad por parte del presidente Municipal Orlando Herrera Aviña, dio a conocer la cancelación de la tradicional feria del juguete, la cual cada año es celebrada en el mes de diciembre en el centro de esta cabecera municipal.

Señalo que en esta ocasión y a causa de la pandemia del Covid-19, el Gobierno Municipal decidió optar por su cancelación de esta actividad económica, esto con el fin de continuar protegiendo la salud de los ciudadanos y evitar que el número de contagios incremente en el municipio.

De igual forma el entrevistado informó, que no habrá permisos para la realización de fiestas como lo son bodas, quinceañeras o cualquier celebración que aglomere gente que pueda ocasionar contagios, añadiendo a esto que ya es obligatorio el uso adecuado del cubrebocas.

Para finalizar, el primer edil agradeció el esfuerzo que se ha hecho como sociedad al enfrentar la pandemia para que en Vicente Guerrero no acelere el crecimiento de los contagios en las últimas semanas, sin embargo, dijo que no es momento de confiarse aún más cuando el mes de diciembre, una temporada donde se acostumbran las celebraciones y se recibe la vista de paisanos, por lo que pidió a los ciudadanos no se deje atrás la disciplina.