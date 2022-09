GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Dirigentes de ocho bases de taxis bloquearon el bulevar Forjadores frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Gómez Palacio, para manifestar su inconformidad contra el director de Transporte en el estado de Durango, Héctor Raúl Obregón Maa, sobre el manejo del transporte público en la Laguna, ya que aseguran solo algunos sindicatos se han visto favorecidos en la entrega de placas y permisos tanto de carga como taxis.

El dirigente de la base 28 de Octubre, Lázaro Valencia Rivera estuvo acompañado por los dirigentes de las bases Focep, Progreso, Águila, Guerrero, Puente Hamburgo, San José de Viñedo y Codet, donde algunos agremiados estacionaron sus taxis bloqueando la vialidad en mención y dejando un solo carril para la circulación causando caos vial.

Valencia Rivera pidió públicamente que los atienda el mismo director de Transporte estatal, Raúl Obregón o el subsecretario de Gobierno en la Laguna, Oswaldo Santibañez García para exponer la situación y llegar a una solución.

Se manifiestan taxistas de Gómez Palacio contra el director de Transporte / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Dijo: "estamos aquí líderes y representantes de nuestras organizaciones quienes exigimos que nuestros agremiados también reciban los mismos beneficios de los que sólo gozan algunos líderes, puesto que nosotros siempre hemos acatado las indicaciones que la autoridad De Transporte nos hace llegar”.

Asimismo agregó que están exigen que el trato de Raúl Obregón sea justo, parejo y respete los diversos acuerdos establecidos, "ya que no queremos que por las acciones de este señor el transporte de la región se vuelva un cochinero”.

Expuso que como evidencias de sus señalamientos, tiene el conocimiento de que está autorizando la expedición de 15 juegos de placas por semana para la explotación del servicio público de taxi y de carga, las cuales lo hace en la ciudad de Durango pero las mete en la Laguna y con esto saturará más la actividad.

Autoriza permisos para prestar el servicio público de transporte de personal sin placas y estos los ha otorgado con el único fin personal de llenarse los bolsillos de dinero, no apoya a quien de verdad lo necesita, que es el trabajador, "por lo que nosotros como representantes exigimos que este funcionario no siga haciendo negocio en lo oscurito con algunas organizaciones perjudicando al gremio transporte y que cumpla únicamente con los acuerdos pactados con todas las organizaciones", manifestaron.

Reconoció que al inicio de su gestión, Héctor Obregón se comprometió a regularizar las placas que fueron autorizadas por el entonces subsecretario de Transporte en la Laguna, cobrando de 18 mil pesos a 28 mil, con la finalidad de la regularización de las placas.

"No obstante Raúl Obregón no nos quiere reconocer los pagos que realizamos de refrendos de años anteriores de dichas placas, amenazándonos con meternos a la cárcel por exigirle que cumpla con sus compromisos", dijo.

A la fecha a los concesionarios no se les permite realizar trámites de refrendos ni cambios de vehículo si no se realiza un pago adicional por la cantidad de 5 mil 200 pesos, según el concepto de ratificación de concesión, "sin embargo este funcionario ha llegado a amenazarlos de que si no lo hacemos nos va a cancelar las concesiones, aún a sabiendas que todos los concesionarios estamos pagando año con año el concepto por ratificación de concesión, lo cual se nos hace una injusticia, ya que muchas personas viven al día", destacó.

Finalmente Lázaro Valencia acuso a Héctor Raúl Obregón de ser una persona prepotente, poco accesible y desde que asumió el cargo de director general de Transporte, se ha dedicado a robar al gremio y cometer muchas irregularidades, denunció.