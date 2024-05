Se van a reconstruir desde cero las viviendas en El Vergel

Gómez Palacio, Durango (OEM).- El empresario Ernesto “Guino” Herrera Reza, garantizó la construcción total de las más de diez viviendas en El Vergel derivado del desbordamiento del canal de riego en esta comunidad ejidal, les aseguró que no están solos y ante la “nula” respuesta de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y del Módulo 4 Fundación Chilchota se hará cargo de este apoyo.

María Claudia Peña, Jefa de Cuartel del Ejido El vergel, informó que recibieron la visita del empresario, Ernesto Herrera Reza para brindarles apoyo y solidarizarse con esta “desgracia por la que están atravesando decenas e familias.

“Ahorita nos están demoliendo las casas por órdenes del señor, Ernesto Herrera es este trabajo que están haciendo y él nos va a construir las casas, son diez casas de diez familias y él nos las va a construir nuevas para los habitantes de aquí del Ejido”.

Detalló también que con esta noticia la gente de este poblado se pudo observar durante el recorrido de esta casa editora con menos preocupación en la medida de lo posible.

“Que tengan la plena confianza que los trabajos se están haciendo como la demolición y a su vez ya estando demolidas las casas ya van a trabajar a partir de mañana –sábado- con la construcción de las casas”, sostuvo.

“La gente está triste porque era el patrimonio de toda su vida, he visto gente triste, gente devastada porque se cayó su patrimonio que construyeron de muchos años, hay gente que no se quieren salir de sus domicilios, los entendemos, lloramos con ellos, nos duele, pero hemos tenido mucha ayuda como no se imaginan, muchas gracias a toda la gente que nos ayudado con comida, con agua, con víveres aquí han venido con las señoras, decirles que se han entregado todos los víveres”, expuso.

Dijo que en el Centro Comunitario se está brindando el desayuno, la comida y la cena, sostuvo que se cuenta con suficiente alimento así como con artículos de limpieza que en estos momentos es importante contar para realizar los trabajos de higiene en los domicilios donde las familias pueden permanecer.

Reiteró que “en la tarde del mismo jueves, el señor Herrera Reza se hizo presente en el lugar de la inundación, mostrando su solidaridad y apoyo a los damnificados. Con gran altruismo, conversó con cada una de las familias afectadas, escuchando sus necesidades y ofreciéndoles soluciones”.

“El empresario no solo brindó palabras de aliento, sino que también se comprometió a reconstruir desde cero las casas que colapsaron a causa de las inundaciones. Además, entregó cientos de productos Chilchota a todos los habitantes del ejido El Vergel, como una muestra de su compromiso con el bienestar de la comunidad”.

“El acto del señor Herrera Reza es un claro ejemplo de la responsabilidad social que las empresas y los empresarios pueden tener con las comunidades en las que operan. Su iniciativa y compromiso han brindado un rayo de esperanza a las familias afectadas por las inundaciones, quienes ahora ven la posibilidad de reconstruir sus vidas”.

Recordó que la familia Herrera tiene una larga trayectoria de compromiso con el desarrollo de Gómez Palacio. A través de diversas iniciativas, han apoyado a la comunidad en diferentes ámbitos, como la educación, la salud y el deporte.

“El gesto del señor Herrera Reza hacia las familias afectadas por las inundaciones en el ejido El Vergel es un nuevo ejemplo de su compromiso con el bienestar de Gómez Palacio. Su bondad y altruismo dejan en claro que la familia Herrera tiene un profundo amor por su ciudad y su gente”.

Recuento de los daños

Santiago Rodríguez Chávez, titular de la Dirección de Protección Civil de Gómez Palacio, explicó a detalle el saldo total de manera oficial, “fueron diez casas afectadas en su totalidad otras diez casas que fueron con menores daños sin embargo presentaron cuarteaduras, humedecimientos en la parte más bajas así como también otras cinco casas que sufrieron daños más que nada en los muebles domésticos y en el interior de las casas”.

Rodríguez Chávez, añadió que de acuerdo a versiones mismas de los pobladores de El vergel, hasta el momento no se ha recibido respuesta por parte de CONAGUA ni de la representación del Módulo 4.