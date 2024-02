Seguridad Pública de Gómez Palacio fue quien detuvo a elementos de seguridad y Tránsito

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo, la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, fue enfática al confirmar que su administración no tolerará ninguna falta o delito, del cual puedan señalados quienes forman parte las dependencias como lo son Seguridad Pública y la Dirección de Tránsito y Vialidad o, de cualquier otra dependencia.

Al tanto que el secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Vicente Reyes Solís, informó que luego de los hechos suscitados el pasado 04 de febrero donde resultaron involucrados tres elementos de la Policía Municipal y uno de la Dirección de Tránsito y Vialidad en hechos delictivos, se tiene que actuar conforme a derecho y deslindar las responsabilidades que la autoridad competente determine.

“Estos elementos fueron detenidos en un operativo conjunto por nuestra propia Policía, misma Policía Municipal y elementos de la Fiscalía, concretamente por elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), fueron presentados ante el Ministerio Público en calidad de detenidos para que se determinara la responsabilidad, la Fiscalía integra la carpeta y se remite a la ciudad de Durango, un juez de control de la ciudad de Durango con el resultado del juzgado encuentra elementos suficientes para poderles vincular a proceso”, compartió.

Seguridad Pública fue quien detuvo a elementos de seguridad y Tránsito: Dice secretario del Ayuntamiento / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Dijo que ya fueron presentados por parte de la Fiscalía los tres ex empleados de Seguridad Pública y uno de la Dirección de Tránsito y Vialidad, se están esperando los resultados de las investigaciones correspondientes. Al tiempo que confirmó que desde el momento que fueron detenidos se dieron de baja de las corporaciones antes mencionadas.

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, compartió de manera enfática que, no se va a tolerar ningún tipo de situaciones, dijo que por respetar los procesos de las instancias de seguridad no había emitido ninguna declaración, “lo único que si les quiero garantizar al pueblo de Gómez Palacio, no voy a permitir, y, no soy de las que hago escándalo ni parapeto, inmediatamente la Policía Municipal los entregó, los puso a disposición de la Vicefiscalía y ya le competerá a la autoridades juzgarlos pero aquí en el Municipio no voy a permitir que un policía agreda, así como los he apoyado, así como los hemos apoyado y si les dan 50 años, por mí que les metan 100, no les voy a permitir un día más de ninguno”, expuso.

Dijo que el que actúe mal se enfrentará a las autoridades para que se juzguen conforme a derecho par que se asuman las consecuencias.