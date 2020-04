Si no trabajo no come mi familia, dice jornalero del ladrillo

CANATLAN, DGO.(OEM).- Si no trabajo no hay dinero y no come mi familia, la cuarentena en casa no se puede llevar, aunque quisiéramos, dice un jornalero elaborador de ladrillo.

Entrevistado al extremo sur de ciudad Canatlán, Víctor González es humilde jornalero en.la actividad artesanal de la elaboración del ladrillo.

Menciona que dependen económicamente de él cuatro personas, entre hijas y nietas y que al igual que lo hace micha gente, quisiera estar resguardado en casa, previniendo la Covid - 19.

Sin embargo no hay la posibilidad económica de realizarlo, por la falta de dinero. "Si no trabajo no tengo que comer y el gobierno no le ayuda a uno; somos dos hijas, dos nietos y yo quienes vivimos en casa". Que quisiera poderme cuidar como nos lo piden, pero no se puede porque sin dinero no hay comida, reafirma.

Explica que la venta de ladrillo está baja durante los meses de mayo y junio pero que esa temporada baja se adelantó desde hace mes y medio, por el tema del Coronavirus.

Y así como Víctor, hay varios casos parecidos en las Colonias Once de Julio y Valenzuela, que es donde en general viven estos jornaleros dedicados a la elaboración del ladrillo Artesanal.