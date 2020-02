Siete meses sin doctor en San Diego de Alcala, Canatlán

CANATLÁN, DGO.(OEM).- Siete meses sin la presencia del doctor tiene la unidad médica del poblado San Diego de Alcalá, la cual atiende también a los habitantes de la comunidad San Jerónimo de Jacales.

Esta unidad de atención médica depende de la Secretaria de Salud y de la Jurisdicción Sanitaria # 3 con sede en Santiago Papasquiaro y se ubica en la citada localidad, junto al río Palomas, en la zona sierra baja del municipio, a setenta Kilómetros de ciudad Canatlan."

Hace ya más de siete meses que no tenemos médico en el hospital de la comunidad de San Diego de Alcalá ya se a pedido varias veces sin tener respuesta ya que la doctora Kitzia dice que el hospital ya aparece cómo cerrado, no sabemos ya a cual más estancia recurrir ya que no sólo la comunidad de San Diego de Alcalá de Alcalá se ve afectada si no también la comunidad de San Jerónimo de Jacales que aquí se atienden a pacientes.

Estamos desesperados por que aquí en éste rancho hay pacientes de diabetes, hipertencion y otras más entonces hacemos un llamado a quien corresponda y que se nos atienda", mencionó uno de los vecinos de San Diego de Alcala.

Aquí es prácticamente un rancho no hay señal para teléfonia excepto por el WiFi; mis papás sufren de enfermedades crónicas y necesitan estar en atención médica me urge, se imagina este pueblo pertenece a Canatlan se hacen tres horas por terraceria para llegar allá, si pasa un accidente o una enfermedad grave es mucho el trayecto, dijo otro vecino del poblado.

Entrevistada al respecto, la Doctora Kitzia Zamora Salazar, directora del Hospital Integral de Canatlán dijo que la Secretaria de Salud y la Jurisdiccion Sanitaria ya tienen conocimiento de la situación.

" Es algo que tenemos arrastrando desde hace siete meses y desde entonces se informó a la Secretaría", menciona.

La presencia del Médico en ese lugar es por contrato y actualmente sólo se ofrece los servicios de una auxiliar de salud, que nos ayuda, sabiendo que no es suficiente ni lo óptimo, dijo la entrevistada.