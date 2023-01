Sin contagios por Covid-19 en la Jurisdicción Sanitaria #2 de Gómez Palacio

COMARCA LAGUNERA, Dgo. (OEM).-En la Jurisdicción Sanitaria número dos, son bajos los casos detectados de Covid-19, sin embargo, se sigue exhortando a la sociedad las medidas de prevención como el uso de cubrebocas, lavado de manos, uso de gel antibacterial y en caso de presentar síntomas, acudir al médico.

Lo anterior lo declaró Juan Bautista Martínez, encargado del programa de vigilancia epidemiológica de la Jurisdicción Sanitaria número 2 con sede en Gómez Palacio quien reconoció que hay una sexta ola de contagios a nivel nacional, pero afortunadamente en la Laguna de Durango no se ha tenido un repunte.

Asimismo, dio a conocer que en lo que va del presente año 2023, no se ha tenido casos positivos de Covid-19, además de que son pocas las muestras que se han hecho, ya que cada dos a 3 días acuden entre 3 a 4 personas, de ahí que son alrededor de 12 las que han acudido a practicarse las prueban anticovid.

Sin embargo, a pesar de que son pocas las personas que han acudido a este sector salud a practicarse la prueba para detectar o descartar Covid-19, y que a la fecha no tengamos un caso positivo en este sector, no debemos confiarnos, de ahí que no se debe bajar la guardia y seguirnos cuidando.

Dejó en claro que por indicaciones del sector salud, en el Estado de Durango el uso de cubrebocas es obligatorio en los lugares cerrados, de ahí que en la región lagunera lo estamos fomentando para tratar de contener los contagios.

Informó que en caso de que se detecte a una persona infectada con el virus del SARS-CoV-2, se le debe aislar por espacio de 5 a 7 días para evitar contagios.

A pregunta expresa, explicó, “Sabemos que en el vecino Estado de Coahuila, retiró el uso obligatorio de cubrebocas, pero por nuestra parte, buscamos seguir exhortando que implementen las medidas de prevención y el más importante es el uso del cubrebocas”, concluyó.