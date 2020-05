Sindicado de Sideapa analizará posibilidad de paro técnico

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Trabajadores sindicalizados del Sideapa se muestran inconformes debido a que la empresa no ha cumplido con la entrega de uniformes para los 182 trabajadores sindicalizados, aunado a que no han entregado el contrato colectivo y además de que están moviendo a los agremiados a áreas que no les corresponden, de ahí que el próximo lunes que llegue el 80 por ciento de los trabajadores platicarán y analizarán y si no se resuelve podrán hacer paro técnico de actividades o incluso pueden emplazar a huelga.

Al respecto el dirigente sindical de trabajadores al servicio del Sideapa, Salvador Canales Sáenz, expuso que desde el pasado mes de marzo se comenzó a laborar con rotaciones, pero por la misma seguridad de los trabajadores se decidió que un 55 por ciento se aislaran, de ahí que se está trabajando hasta este momento con el 45 por ciento de los trabajadores sindicalizados del Sideapa.

Pero el próximo lunes 18 de mayo, regresará un 35 por ciento más a sus labores, de ahí que ya estaremos un 80 por ciento de los trabajadores sindicalizados y en caso de que no se nos atienda, vamos a analizar si hacemos paro técnico o emplazar a huelga.

Salvador Canales informó que el pasado mes de abril debieron entregar los uniformes para los trabajadores, ya pasó el mes y les dimos 5 días de mayo, pero hasta hoy –ayer- 15 aun no habían entregado nada de los 182 uniformes que se tienen que dar 2 veces por año, una en septiembre y la otra en abril.

El otro tema es la entrega de los contratos colectivos ya firmados, pero no nos lo han entregado, explicó que cada vez que se renueva el contrato colectivo, se les entrega uno ya firmado y para que tenga seguridad los trabajadores, pero incluso ahora no saben quién es el encargado del Sideapa que nos debe entregar el documento.

Otra de las quejas es que están moviendo al personal del sindicato a áreas que no les corresponde, pues los mandan a cubrir a personal de confianza y esto representa una clara violación al contrato colectivo.

Un problema más que se tiene es que a dos trabajadores del sindicato los encontraron sustrayendo objetos y material de la empresa (Sideapa), por lo que, se tomó cartas en el asunto separándolos de sus puestos y se les dio de baja, esto es lo correcto, pero ahora nos indica René Galindo Bustamante director del Sideapa que por ordenes de la Presidenta Municipal esas 2 plazas ya se perdieron.

Pero se le respondió que ese no tiene fundamento, pues no tiene nada que ver un tema individual a un tema colectivo, pero no me dio respuesta más que son órdenes de la presidenta municipal, de ahí que nos quieren desaparecer 2 espacios laborales.

Se le cuestionó sobre quién es la persona que debe resolverles estos temas y respondió, “Se supone que el director, pero tenemos conocimiento que hay 2 directores, uno del área técnica y otro de lo administrativo que es René Galindo, quien nos argumenta que no hay dinero”.

Sin embargo, Salvador Canales aclaró que esta situación tanto de los uniformes como de las otras situaciones se vienen presentando desde antes de que se presentara la pandemia del Covid-19, de ahí que tuvieron bastante tiempo para hacer el pedido de los uniformes y para resolver los otros temas al contar con recursos.

Finalmente el líder sindical mencionó que los trabajadores sindicalizados están batallando en realizar sus labores, ya que no cuentan con el material suficiente, por ejemplo, si se rompe un tubo y se requiere de una junta, pero si no hay en existencia, se les complica porque no hayan quien les autoriza para comprar, porque les dicen que no quieren hacer muchos gastos ya que lo principal es ahorrar.